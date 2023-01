Escursionista trova un cadavere nei boschi di Avio: indagano i carabinieri

Pubblicità

L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, 11 gennaio ai piedi del Corno della Paura sul Monte Vignola ad Avio, dove un escursionista ha rinvenuto il cadavere di una persona in avanzato stato di decomposizione.

Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un uomo, ma viste le pessime condizioni non è ancora chiara la sua identità.

Il corpo, individuato dall’escursionista è stato recuperato nella notte dai carabinieri di Rovereto e dal nucleo speleo-alpino-fluviale dei vigili del fuoco. Al momento sembrano non esserci ancora elementi per l’identificazione del cadavere. Le indagini sono in corso e i carabinieri stanno effettuando anche verifiche sulle persone scomparse.