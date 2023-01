Cucina, ricette: a Gennaio prodotti “poveri” per un gusto ricco

Pubblicità

Anche quest’anno ci siamo lasciati alle spalle le feste e siamo pronti a ripartire. Che dire di gennaio e dei suoi prodotti… beh tipicamente invernali. Mangiare di stagione a gennaio vuol dire broccoli e cavoli dei quali però vi ho già abbondantemente arricchiti lo scorso inverno quindi quest’anno rischio tutto, mi butto su un ortaggio che tremo solo a nominare… la verza.

E’ già successo in passato con altri ingredienti che provandoli mi abbiano piacevolmente stupito, quindi sono fiduciosa. Chiaramente per provarla devo camuffarla in qualche modo, come si fa con i bambini, quindi polpette e una bella vellutata, perché tutto fa brodo… anche la verza 🙂 Una vellutata decisamente inventata e azzeccata, perché gli ingredienti si sono bilanciati perfettamente.

Dulcis in fundo altri due classici dell’inverno… lenticchie, che avrete trovato sicuramente in tutti i cesti natalizi e arance. E’ davvero un peccato che le lenticchie, così preziose per la salute, vengano usate solo in inverno. Sono molto versatili, si sposano perfettamente con parecchi ingredienti e possono accompagnare sia primi che secondi.

Le arance, protagoniste di tutto l’inverno non solo di gennaio, sono una delizia per gli occhi e il palato. Non ho avuto il coraggio di fare un dolce in questo momento, quindi un pesto, per deliziare i vostri piatti di pasta con un sugo un pò particolare.

Prima di illustrarvi nel dettaglio le ricette, qualche info sui protagonisti del mese.

Lenticchie: particolarmente indicate per chi soffre di anemia, affaticamento fisico e mentale, ricche di fibre quindi favoriscono il transito intestinale e di antiossidanti che contrastato l’azione dei radicali liberi. Prive di colesterolo apportano una discreta quantità di proteine in particolare del gruppo B e K.

Verza: ortaggio ricco di vitamina A,C,D, K e molte del gruppo B. Innumerevoli le proprietà benefiche per il sistema immunitario, per mantenere la pelle sana e per far funzionare correttamente occhi e vista. Il potassio in essa contenuto aiuta a proteggere il sistema cardiovascolare

Cipolle: la cipolla attiva tutte le funzioni organiche, ha caratteristiche antinfiammatorie, depurative e antibiotiche, normalizzano la flora intestinale e purifica l’organismo. Esistono diversi tipi di cipolla, bianca, rossa e quella bionda. Apportano pochissime calorie visto che sono composte principalmente di acqua

Sedano rapa: proprietà simili a quello del sedano comune quindi disintossicante, diuretico e antinfiammatorio. Il suo sapore è a metà strada fra la rapa e la carota, mentre la consistenza è meno croccante del sedano comune

Risotto cipolle caramellate e rosmarino

200 gr riso per risotti

2 cucchiai olio evo

Mezzo bicchiere vino bianco

1 lt brodo vegetale

70 gr fontina

Rosmarino fresco

Per le cipolle caramellate

2 cipolle bianche (o rosse senza aceto balsamico)

30 gr di burro 2 cucchiai di zucchero

1 cucchiaio di aceto balsamico

Rosmarino fresco tritato

Cominciamo dalle cipolle; affettarle e farle appassire in una padella antiaderente con il burro, l’olio e qualche ago di rosmarino tritato finemente. Quando sono traslucide unire lo zucchero e l’aceto balsamico, mescolare e far asciugare finchè il liquido sarà evaporato.

Tenere da parte mentre preparate il brodo vegetale. In una casseruola versare 2 cucchiai di olio e il rosmarino tritato, quando sarà caldo aggiungere il riso e farlo tostare 2 minuti mescolando.

Sfumare con il vino bianco e lasciar evaporare. Cuocere il riso aggiungendo un mestolo alla volta quando il liquido è assorbito dal riso. A metà cottura unire le cipolle e ultimare la cottura. Quando il riso sarà pronto spegnerei l fuoco, unire il formaggio tagliato a pezzetti e il parmigiano, una grattata di pepe, mescolare e lasciar riposare con il coperchio per 3 minuti

Vellutata “di gennaio”

1 cipolla bianca

300 gr patate

350 gr sedano rapa

200 gr verza

Brodo vegetale

Olio evo

Tritare tutte le verdure e soffriggerle nell’olio, coprire con il brodo vegetale quindi salare e portare a cottura. Quando tutto sarà cotto frullare con un mixer ad immersione.

La consistenza dipende dal vostro gusto personale, se desiderate una minestra più liquida aggiungete brodo. Servire la vellutata con crostini di pane...o da sola che è buonissima.

Polpette di verza

200 gr di verza

1 patata grande

1 uovo

Un cucchiaio di pangrattato + quello per la panatura

sale

50 gr bresaola

50 gr formaggio filante

Pulire la verza, tagliare grossolanamente e bollire in abbondante acqua per 15 minuti, il tempo che si ammorbidisca. Lessare le patate, schiacciarle in una ciotola ricavando una purea quindi aggiungere la verza schiacciata, unire l’uovo la bresaola e il formaggio.

Impastare a valutare la consistenza, se serve aggiungere un pò di pangrattato. Formare delle palline, passarle nel pangrattato quindi sistemare le polpette in una teglia foderata di cartaforno e cuocere per 15 minuti a 200 gradi.

Lenticchie speziate

200 gr lenticchie

1 scalogno

Erbe aromatiche

Passata di pomodoro.

Questa ricetta è molto semplice e veloce, l’unico passaggio lungo se scegliete le lenticchie secche è quello di lasciarle in ammollo per una notte. Tagliare finemente lo scalogno, soffriggerlo in una padella con 2 cucchiai di olio quindi aggiungere le lenticchie.

Mescolarle velocemente quindi coprirle con la passata di pomodoro, aggiungere il sale e le altre spezie (io ho usato tutto quello che avevo in cucina cumino, pepe bianco, curry, paprika, origano). Cuocere per 30 minuti circa o finché le lenticchie non saranno tenere.

Pesto di agrumi

2 arance

1 cucchiaio di capperi

5 foglie di basilico

50 gr di pinoli

Olio evo

Sale

Pelare a vivo le arance, eliminando tutta la parte bianca amarognola. Mettere tutti gli ingredienti in un frullatore e azionare, versando l’olio a filo. Assaggiare e regolare di sale. Il pesto è pronto, potete servirlo con tutti i formati di pasta, meglio se integrale. Il pesto si conserva in frigo per 2-3 gg .

p.s. questo pesto l’ho usato per condire un’insalata mista ed è stato un lampo di genio