Caro carburanti, Meloni vara il “Decreto trasparenza”: ecco cosa prevede

Su proposta del ministro all’economia, Giorgetti e del ministro delle imprese e del made in Italy, Urso, il consiglio dei Ministri ha prodotto “un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante prezzi”.

Nel dettaglio, il Governo rinnova per il primo trimestre il bonus benzina, stabilendo che per questo periodo “il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente”.

Viene inoltre, stabilito un obbligo giornaliero per i gestori degli impianti “di comunicare il prezzo di vendita praticato” e, al contempo, di esporre, ” il prezzo medio calcolato e pubblicato dal ministero delle Imprese“.

Chiaramente, per la violazione di tali obblighi, viene previsto un rafforzamento delle sanzioni amministrative. In particolare, nel caso di recidiva, la sanzione può addirittura arrivare fino alla sospensione dell’attività per un periodo da 7 a 90 giorni.

Ai fini del controllo al contrasto delle attività speculative, l’esecutivo intende anche incrementare i legami tra l’Antitrust e il Garante prezzi insieme alla Guardia di Finanza.

Visti i nuovi legami tra le commissioni di controllo, verrà istituita una “Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi finalizzata ad analizzare – nel confronto con le parti – le ragioni dei turbamenti e definire le iniziative di intervento urgenti“. Infine, si prevede, solo per la rete autostradale, l’obbligo per gli esercenti di applicare prezzi di vendita non superiori a una percentuale del prezzo medio giornaliero, che sarà determinata da una apposita norma.