Auto ribaltata sulla strada della Fricca a Vigolo Vattaro, ferita una coppia di anziani

L’incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 11 gennaio, poco dopo le 17:30 lungo la strada statale 349 della Fricca tra gli abitati di Valsorda e Vigolo Vattaro sull’altopiano della vigolana.

Una vettura con a bordo una coppia di anziani, un uomo 86 e una donna di 85 enne anni residenti a Mattarello, mentre stava percorrendo la statale per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura finendo per ribaltarsi a ruote all’ aria sulla carreggiata.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi del 118, le squadre dei vigili del fuoco di Vigolo Vattaro supportati dai colleghi di Bosentino e una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Trento.

La coppia dopo essere stata stabilizzata è stata trasferita al Santa Chiara in codice rosso.

Dalle informazioni giunte dai medici del nosocomio trentino le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

L’incidente ha causato lunghe code in entrambe le direzioni, complice il rientro dei pendolari dalla giornata lavorativa, che sono state smaltite solo in serata dove finalmente la circolazione stradale è ritornata alla normalità.

