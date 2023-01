Arco, isole ecologiche: da lunedì solo con la tessera

Pubblicità

Nell’ambito del nuovo sistema di raccolta differenziata, da lunedì 16 gennaio le campane delle isole ecologiche di Arco centro (le uniche rimaste, dato che tutte le altre sono state rimosse) saranno chiuse e accessibili unicamente con l’apposita tessera magnetica.

Il nuovo sistema è entrato in vigore, com’è noto, il 2 gennaio, ma l’amministrazione ha scelto di attendere ancora due settimane prima di chiudere le campane, così da favorire la transizione.

A chi ancora non avesse ritirato la tessera magnetica -con la quale vengono consegnati un contenitore casalingo e una fornitura di sacchetti per l’umido organico- si ricorda che per la consegna dei kit (che si è conclusa il 23 dicembre) il Comune di Arco ha organizzato cinque date aggiuntive, di cui ne rimangono ancora tre: sabato 14, lunedì 16 e sabato 21 gennaio.

Il ritiro si effettua dalle 9 alle 13 all’infopoint al piano interrato dell’oratorio San Gabriele in via Pomerio (entrando, subito a sinistra, in fondo).

Il ritiro del kit va effettuato da tutti coloro che sono iscritti al regime Tari, cioè che pagano la tariffa sui rifiuti, quindi anche dai residenti in condominio (per ritirare quanto disposto dal servizio) e in centro storico ad Arco (per ritirare la tessera magnetica con cui aprire le campane).

Tutti gli altri cittadini ritirano il kit dei contenitori per il nuovo porta a porta.

