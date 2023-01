Trentino Mobilità, nel 2022 rilasciati 7 mila permessi di sosta

Pubblicità

Si conclude un anno ricco di cambiamenti per Trentino mobilità che nel 2022 ha registrato positivi risultati di bilancio, rilasciato più di 7 mila permessi sosta e introdotto alcune importanti novità come il potenziamento delle competenze degli ausiliari della sosta per dare maggior supporto alle polizie locali dei comuni soci.

Inoltre tra le novità c’è anche la collocazione di una colonnina di ricarica elettrica al parcheggio Santa Chiara, l’apertura a pagamento del parcheggio Monte Baldo, la predisposizione del sistema di accesso ai ciclobox tramite smartphone.

Da segnalare l’ammodernamento tecnologico dei parcometri già iniziato lo scorso anno che vedrà in totale 150 dispositivi di ultima generazione, alimentati a energia solare, in grado di collegarsi con la centrale e garantire i pagamenti con carte.

Il 2022 è stato anche l’anno del trasferimento nella nuova sede, inaugurata lo scorso 22 dicembre alla presenza del sindaco di Trento Franco Ianeselli, dell’assessore alla transizione ecologica e mobilità Ezio Facchin, del presidente di Trentino mobilità Cristiano Mosca e del Consiglio di Amministrazione nonché di tutti i dipendenti.

Operativa già da qualche tempo, la sede si trova in via Castelbarco 11 ma offre l’accesso anche da piazzale Sanseverino.

Gli uffici, di circa 600 metri quadri, grazie alla vicinanza al centro città e all’ampio parcheggio di piazzale Sanseverino che ne facilita l’accessibilità, permettono di offrire in maniera più confortevole i servizi all’utenza e di programmare una futura espansione della società, in vista del possibile ampliamento dei comuni soci e di nuovi servizi alla mobilità.

Al piano terra si collocano lo sportello aperto all’utenza e altri uffici, oltre ai posti auto per agevolare l’accesso dei disabili, mentre al primo e al secondo piano si trovano gli uffici amministrativi e direzionali.

Data la centralità della nuova sede e l’ampia disponibilità di parcheggio, Trentino mobilità ha deciso di mettere a disposizione anche degli esterni tutto il secondo piano dell’edificio: a tale scopo, oltre alla sala Consiglio, dotata di proiettore e rete wi-fi, la cui capienza massima è pari a 35 posti a sedere, sono stati predisposti una piccola cucina e una sala rinfreschi.