Tragico incidente in Vallagarina, auto contro un Tir: 37 enne muore sul colpo

Il tragico impatto è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 gennaio, pochi minuti dopo le 17:30 in Vallagarina lungo la strada statale 12 tra Marco e Seravalle all’altezza della azienda Fir .

Una Citroen con a bordo Alessandro Dacroce di 37 anni residente in Vallagarina mentre stava procedendo in direzione sud verso Seravalle ha perso il controllo finendo per scontrarsi frontalmente contro un mezzo pesante che proprio in quel momento stava sopraggiungendo in direzione nord, inevitabile l’impatto che è stato devastante.

Sul posto sono giunte le ambulanze e l’auto sanitaria e vista la grave dinamica dell’incidente è stato fatto decollare l’elisoccorso atterrato direttamente sulla strada statale a pochi metri dall’incidente. Per liberare il conducente della vettura rimasto incastrato nelle lamiere contorte sono giunti i vigili del fuoco permanenti di Trento e i volontari di Rovereto.

Per ricostruire la dinamica e raccogliere la testimonianza dell’autista del Tir sono intervenuti i carabinieri della compagnia roveretana che dovranno ricostruire la dinamica dello terribile scontro e capire le eventuali responsabilità. Dopo aver estratto dall’abitacolo il 37 enne sono intervenuti i sanitari che hanno soltanto potuto constatare il suo decesso, troppo gravi le ferite riportate.

Illeso ma sotto choc l’autista del camion un 53 enne che è stato visitato sul posto dai sanitari. Pesanti i disagi con il tratto di strada statale rimasto chiuso e con il traffico deviato lungo la A 22 e la strada provinciale 90 destra Adige fino in serata.

