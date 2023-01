Nido Familiare-Servizio Tagesmutter: agevolazioni per i residenti a Ossana

Pubblicità

Nell’ultima seduta del 2022, il Consiglio comunale di Ossana ha approvato il Regolamento a sostegno del Nido familiare – Servizio Tagesmutter che prevede la possibilità di accedere tramite gli Uffici del Comune di residenza al Contributo Provinciale previsto per le famiglie che usufruiscono di questo importante servizio.

Nei prossimi giorni, dopo la pausa dovuta alla pandemia, riaprirà infatti il Servizio Tagesmutter a Mezzana svolto da Giulia Margutti in collaborazione con la Cooperativa Provinciale “Il Sorriso”.

«Per alcune famiglie – spiega il Comune di Ossana – il servizio Tagesmutter può essere la seconda opzione, non trovando posto subito quando necessario in asilo nido. Per altri invece può essere una prima scelta, perché si tratta di una proposta più flessibile e meno strutturata rispetto al nido. Sono due servizi diversi, entrambi necessari ed importanti, che non entrano in competizione fra loro ma contribuiscono ad integrare e soddisfare le esigenze del nostro territorio».

Per questo il Comune guidato dalla sindaca Laura Marinelli sostiene con convinzione entrambi i servizi rivolti alla prima infanzia.

«Dobbiamo diventare un territorio dove ogni giovane famiglia, qualora ne avesse bisogno, possa avere un posto dove lasciare in sicurezza i propri figli – fa sapere l’amministrazione comunale –. Promuovere servizi dedicati alla prima infanzia in Alta Val di Sole significa anche supportare le reti parentali, amicali o di buon vicinato che alleviano le giovani famiglie nella gestione della loro quotidianità. Giusto e doveroso sostenere i giovani genitori, che non vogliono rinunciare a realizzarsi anche in altri ambiti della società, pur avendo scelto di diventare mamma e papà».

Per informazioni è possibile contattare la coordinatrice gestionale del servizio Tagesmutter Monica Prezzi al numero 335.5244185.

L’Ufficio competente per il Comune di Ossana è il servizio segreteria contattabile via e-mail all’indirizzo [email protected]