La libertà di stampa serve a chi è governato

«Solo una stampa libera e sfrenata può smascherare efficacemente l’inganno nel governo. E la principale tra le responsabilità di una stampa libera è il dovere di impedire a qualsiasi parte del governo di ingannare il popolo…» [ https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/403/713.html ]

È un brano della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, datata 30 giugno 1971, che decise (6 voti a favore e 3 contrari), che il governo non era riuscito a soddisfare il pesante onere della prova richiesto per l’ingiunzione di restrizione preventiva su quella che è passata alla storia come la controversia dei Pentagon Papers.

Ufficialmente intitolati Report of the Office of the Secretary of Defense Vietnam Task Force, sono la storia del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sul coinvolgimento politico e militare degli Stati Uniti in Vietnam dal 1945 al 1967.

I Pentagon Papers hanno rivelato che gli Stati Uniti avevano segretamente ampliato la portata delle loro azioni nella guerra del Vietnam con incursioni costiere sul Vietnam del Nord e attacchi del Corpo dei Marines, nessuno dei quali è stato riportato dai media mainstream. I Papers furono diffusi da Daniel Ellsberg, che aveva lavorato allo studio, arrivarono per la prima volta alla attenzione del pubblico sulla prima pagina del New York Times nel 1971.

Ellsberg aveva dato parti dei Pentagon Papers anche al giornalista Ben Bagdikian del Washington Post. Il 18 giugno 1971, Bagdikian portò le informazioni all’editore Ben Bradlee. Quel giorno, l’assistente procuratore generale degli Stati Uniti William Rehnquist chiese al Washington Post di cessare la pubblicazione. Dopo che il giornale rifiutò, Rehnquist chiese un’ingiunzione al tribunale distrettuale degli Stati Uniti.

Il giudice Murray Gurfein rifiutò di emettere tale ingiunzione, scrivendo che: «la sicurezza della nazione non è solo ai bastioni. La sicurezza risiede anche nel valore delle nostre libere istituzioni. [ https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Times_Co._v._United_States ] Una stampa irascibile, una stampa ostinata, una stampa onnipresente deve essere subita da coloro che detengono l’autorità per preservare i valori ancora più grandi della libertà di espressione e del diritto del popolo a sapere.»

Il governo fece appello a tale decisione, e il 26 giugno 1971 la Corte Suprema accettò l’udienza congiuntamente con il caso del New York Times. Nei giorni precedenti altri quindici giornali ricevettero copie dello studio e iniziarono a pubblicarlo.

Su quegli avvenimenti, nel 2003 Daniel Ellsberg diresse un telefilm dal titolo The Pentagon Papers. Nel giugno 2011, i documenti che li formano sono stati declassificati e resi pubblici. Nel 2017 il registra Steven Spielberg diresse il film The Post con protagonisti Meryl Streep e Tom Hanks. La pellicola narra la vicenda della pubblicazione dei Pentagon Papers.

Documenti interni, e-mail e chat riguardanti il passato regime all’interno di Twitter, continuano a mostrare come il governo degli Stati Uniti abbia cercato di mettere a tacere i suoi critici.

L’ultimo intervento in proposito è del giornalista e scrittore statunitense Matt Taibbi, e mostra come Adam Schiff, un democratico e capo della House Intelligence Committee, ha chiesto espressamente al social network di bandire il giornalista Paul Sperry. Anche i dipendenti di Twitter, di solito perfettamente felici di censurare ciò che è politicamente scomodo, si sono opposti a questo.

La libertà di stampa (e per questo s’intende anche la libertà d’espressione sui più disparati mass-media e social network) è un bene prezioso. Sono molti i giornalisti statunitensi che abbandonano le testate mainstream per dedicarsi a una professione che consenta loro la libertà da vincoli editoriali.

Mentre gli sforzi anti-disinformazione proliferano, ciò che manca nel pubblico dibattito è una discussione sul potere. Naturalmente, i potenti hanno ragioni per voler combattere ciò che considerano “disinformazione“. Vogliono che la loro versione della verità diventi la nostra. Molti commentatori osservano che i cosiddetti ricercatori di disinformazione, verificatori di fatti ed esperti sono spesso di natura partigiana e spesso diffondono cose che non sono vere.

Questi critici affermano che tali professionisti non esistono per fornirci la verità; esistono per servire lo Stato e i media attraverso bugie e distorsioni trasformate in ciò che appare vero. E se gli “esperti” perdono influenza, in buona parte è perché il pubblico ha compreso e può percepire che il loro lavoro è quello di mentire sistematicamente.

Glenn Greenwald è uno di quei giornalisti che ha abbandonato il giornale di cui era co-fondare. Il 21 novembre 2022 ha scritto su Twitter:

«Questa è una delle intuizioni più basilari e importanti se vuoi capire come funzionano i media moderni. Fondamentalmente, chiunque si definisca un “esperto di disinformazione” o un “reporter di disinformazione” è un imbroglione partigiano, che cerca di far sembrare scientifico il proprio attivismo.» [ https://twitter.com/ggreenwald/status/1594799004252246016?ref_src=twsrc%5Etfw ]

L’anti-disinformazione è il processo di verifica delle informazioni fattuali, al fine di promuovere la veridicità e la correttezza delle segnalazioni. Definito anche fact-checking può essere condotto prima (ante hoc) o dopo (post hoc) la pubblicazione o la diffusione del testo. Il fact-checking interno è il controllo effettuato internamente dall’editore. Quando il testo viene analizzato da una terza parte, il processo è chiamato controllo dei fatti esterno.

La maggior parte del lavoro di anti-disinformazione consiste in confutazioni su affermazioni inesatte, fuorvianti o false fatte da politici, ma è presa in esame anche la disinformazione proveniente da vari gruppi di attivisti. Nella vita moderna la società è “fondamentalmente spettacolare”.

L’accesso alle maggiori cariche dello Stato è agevolato per la gente dello spettacolo. Solo per fare tre nomi presi a caso: l’attore Ronald Reagan è stato presidente degli Stati Uniti, l’attrice Melina Mercouri è diventata la prima donna a ricoprire la carica di Ministro della Cultura della Grecia, il regista Franco Zeffirelli è stato parlamentare italiano. All’interno di una società fondamentalmente spettacolare, l’ascesa di verificatori di fatti al servizio del potere o di una forza adiacente deve essere intesa come inevitabile.

Tutto questo ci orienta a comprendere come mai l’«uomo qualunque» sia oggi frastornato dal torrente informativo. Fatica a capire dove sta la verità e dove la menzogna, dove l’informazione e dove la propaganda, dove la deontologia e dove la disinibizione.

Se un media è proprietà di un editore privato, è comprensibile che egli con i propri soldi persegua dei suoi obiettivi. Ma [ https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/contributi-al-sistema-editoriale/ ] quando il mass-media è soggetto a contributi statali all’editoria?

O come nel caso della Rai − Radiotelevisione italiana S.p.A., che è la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiofonico e televisivo in Italia?

L’11 giugno 1995 gli italiani si sono espressi al referendum per interrompere il connubio tra politica e Tv statale. Ha votato Sì il 54,9%. I promotori del quesito volevano aprire ai privati la Rai, immaginando un azionariato diffuso, Nei fatti però la politica conta più di prima. L’attuale Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes, è nominato dal consiglio d’amministrazione, a sua volta espressione di governo e partiti.

Quis custodiet ipsos custodes? È una frase latina che si trova nell’opera del poeta romano Giovenale: Satira VI, versi 347-348. È letteralmente tradotto come “Chi guarderà i guardiani?”.

Articolo scritto per «La Voce del Trentino» da Enzo Trentin