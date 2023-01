Impianti in Val di Non, Joy Alps ritiene di aver fatto il massimo: «Ora proveremo a tenere aperte le piste nei fine settimana, ma molto dipenderà dalle temperature»

Pubblicità

Pubblicità



Joy Val di Non Alps ritiene di aver fatto il massimo per garantire a residenti e turisti, anche a fronte delle mille difficoltà di questa stagione, un servizio fondamentale.

Lo ha comunicato nel corso di un incontro con i sindaci dei Comuni soci finanziatori, durante il quale è stato fatto un riepilogo del percorso iniziato in estate per la preparazione della stagione invernale 2022-23.

Riportiamo di seguito il comunicato integrale della società presieduta da Marino Fanti.

Pubblicità Pubblicità

«Da settembre a inizio dicembre il CDA ha tenuto molteplici incontri e riunioni, per la precisione 13, con diversi interlocutori al fine di valutare tutte le possibili alternative finalizzate a garantire l’apertura delle stazioni. Nonostante il difficile contesto vi è sempre stata, infatti, una forte volontà del CDA di aprire le stazioni e sono stati fatti tutti i possibili tentativi per permetterne l’apertura. Il nostro personale ha effettuato tutte le operazioni necessarie per allestire e mettere in sicurezza le piste per essere pronti sia in caso di apertura con neve naturale sia nel caso in cui vi fosse stata la possibilità di innevamento artificiale (problema economico e idrico).

Il CDA ha coinvolto, in particolare, fin dai primi giorni di settembre, i Comuni Soci Finanziatori informandoli sugli scenari economici che avremmo affrontato con i costi dell’energia presenti in quel momento.

Ad agosto 2022 il prezzo dell’energia era tre volte maggiore del prezzo di settembre 2021 con prospettive in aumento. Da giugno 2022 a settembre 2022 vi è stato un incremento di circa il +60% su un costo (giugno 2022) che era già salito di oltre il +300% rispetto a giugno 2021! Tutti i giornali per giorni hanno parlato del problema per le stazioni sciistiche e delle grandi difficoltà che le società impiantistiche avrebbero dovuto affrontare. A questi prezzi, tutte le simulazioni portavano a pesanti perdite per la società in caso di innevamento artificiale e normale apertura per tutta la stagione.

Pubblicità Pubblicità



Il compito del CDA di Joy Altipiani Val di Non è sì quello di gestire le tre stazioni per permetterne il regolare funzionamento ma assicurando al contempo una gestione prudenziale ed economicamente sostenibile delle attività e su queste basi si è mosso di conseguenza.

Oltre al problema economico, quant’anno si è aggiunto anche il problema idrico che, nello specifico su Predaia, era ed è tutt’ora grave. Tutte le falde hanno una portata molto ridotta rispetto alla norma. Per avere un’idea di quanto sia anomalo il problema, il bacino 7 Larici che da pieno ha una capienza di 300 mila mc e che, di norma, ad inizio inverno, contiene circa 250 mila mc quest’anno a metà di novembre conteneva solo 140 mila mc. Nell’incontro avuto con il Presidente del Consorzio irriguo a inizio stagione abbiamo ottenuto la disponibilità a prelevare solo una minima parte utile ad innevare i campi scuola. Anche il Monte Nock aveva disponibilità idriche minori rispetto alla norma dato che la portata del ruscello che alimenta la vasca di accumulo è molto ridotta; si è dovuto infatti attingere per la prima volta alla vasca del Centro del Fondo.

Per i due sopra citati motivi (costi energia e scarsità idrica) la scelta iniziale condivisa con i Comuni Soci è stata quella di aprire solo i campi scuola innevandoli e aprire le piste solo in caso di neve naturale. Questa decisione è stata comunicata anche dalla stampa con alcuni articoli dedicati ed era di dominio pubblico.

Solo con i primi giorni di dicembre è emersa la disponibilità concreta da parte di alcuni soggetti privati di sostenere finanziariamente la società per permettere l’apertura delle piste con l’innevamento naturale. Non appena si è concretizzata la copertura economica la società si è attivata immediatamente attivando l’innevamento su tutte e tre le stazioni.

Contestualmente l’Amministrazione Comunale di Predaia, il Consorzio Irriguo e Joy hanno realizzato in tempi brevissimi un collegamento dall’invaso del Consorzio alla vasca della stazione di innevamento della Predaia e un sistema di pompaggio provvisorio per alimentare la vasca e poter garantire per lo meno l’innevamento del campo scuola.

Purtroppo le giornate di freddo sono state molto poche, le temperature sono diventate proibitive per lungo tempo e non ci è stato fino ad ora possibile produrre nuova neve in nessuna delle stazioni.

Alla stazione della Mendola è stato possibile predisporre sia il campo scuola sia la pista. Al Monte Nock solo la pista nera (attualmente chiusa a causa delle temperature elevate, ndr) e con uno spessore utile limitato (per lo scarso innevamento si è dovuta prima rimandare e poi annullare la prima gara FISI già in calendario). In Predaia purtroppo solo il campo scuola.

Questa situazione, per quanto spiacevole, è il massimo che la società ha potuto realizzare dato il contesto caratterizzato da tre fattori negativi, gli elevati costi energetici, la carenza idrica e le temperature anomale di novembre e dicembre. Fare tutte le valutazioni del caso, trovare le possibili soluzioni e adeguare in corsa tutte le decisioni ha comportato un allungamento considerevole delle normali tempistiche di tutta l’organizzazione e questo a messo sotto stress tutti. Quello che però era il nostro potere e possibilità lo abbiamo fatto.

Per quanto riguarda un primo bilancio del periodo natalizio possiamo affermare i risultati di incassi e passaggi sono in linea con le nostre aspettative rispetto alle simulazioni che abbiamo fatto prima dell’apertura e questo ci fa ben sperare per l’intera stagione invernale.

Con il rientro dalle festività ci concentreremo sull’implementazione del piano di sviluppo e sull’esecuzione dei lavori che sono previsti a piano per portare tutte le stazioni a migliori livelli di efficienza e sicurezza. A questo proposito vogliamo precisare che il piano di sviluppo è stato stilato 3 anni orsono, finanziato solo nel 2022 e ha visto un netto ridimensionamento a causa del lievitare dei costi.

Il posizionamento di buona parte del finanziamento sul monte Nock e sulla Mendola rappresenta la scelta di efficientare le due stazioni portandole al livello che Predaia già ha, beneficiando di un importante intervento di ammodernamento ed efficientamento del sistema di innevamento, totalmente automatizzato, effettuato nel recente 2020».

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità