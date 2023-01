«I ragazzi del Columbus»: quasi sold out per l’evento di sabato sera a Pergine

Pubblicità

Quasi in dirittura d’arrivo ormai quello che è già stato definito «l’evento dell’anno» (ingresso libero), qui il link dell’evento, a Pergine Valsugana presso il teatro Matisse, sabato 14 gennaio a partire dalle 19.00 si ritroveranno i «Boci del Number», la storica discoteca di Pergine Valsugana che è rimasta nel cuore di tutti. Lo dimostra l’ampia partecipazione alle precedenti «reunion» organizzate dal Carrozzone Eventi di Trento.

Per i nostalgici degli anni ‘70, e in parte ‘80, il rapporto affettivo con il passato è la tappa di una continuità, è un filo rosso da seguire, una narrazione difficile da dimenticare e che deve continuare. L’evento è ormai quasi sold out.

Ma questa volta la serata è arricchita anche da ben due spazi culturali: alle 20 la presentazione del libro di Andrea Castagnini «I ragazzi del Columbus e altre storie» qui l’intervista, alle 21 la proiezione del docu-film, qui il trailer, tratto dal libro e prodotto da Fabrizio Zanni, per la regia di Paolo Galassi, qui le interviste. Le prime file del teatro sono già prenotate da circa un mese. Qui il link per la prenotazione online.

Ma cosa accomuna il Number al Columbus? La risposta è molto semplice, entrambi erano il ritrovo di quella generazione, da Castagnini definita «tribù», quella che racconta nel suo libro “I ragazzi del Columbus”, un ritrovo a cui anche parecchi ragazzi di Trento, frequentatori appunto del Paradisi Star “Number One” di Pergine, partecipavano.

Ma anche il genere musicale identifica il periodo vissuto da quella gioventù di spensierati ragazzi dai capelli lunghi, in sella alle vespe o, i più fortunati con le Citroen, ancora oggi definite «dee».

Dalle 22.00 infatti, a farla da padrona sarà la musica, proprio di quel periodo. A prendere in mano il testimone musicale dell’evento sarà la maestria di Pio Leonardelli, storico Dj di Trento e numero uno in regione.

Proprio lui al Number One di Pergine ha portato la musica che ha caratterizzato la “generazione Afro trentina”.

A seguire in consolle si alterneranno Dj Ricky T., Riccardo Tamburin di Bolzano, Dj Henry di Trento, Dj Angiolino di Verona, Dj Attilio di Fara Vicentino, stretto collaboratore di Afro Funk Vicenza solo vinile. E sempre da Bolzano sarà Armandino Drums a dare un tocco di spettacolo con le sue inseparabili percussioni.

L’evento è di quelli da non perdere perché unico nel suo genere. Una serata che spazierà tra ricordi, ballo, cultura, arte, musica, anche in vinile, per dare quel tocco «vintage» e spettacolo dove ci sarà anche la possibilità di avere il libro autografato in diretta dall’autore. Durante la serata è prevista l’irruzione di Voce24news media partner dell’evento tra i presenti con interventi ed interviste che saranno diffuse sull’emittente web.

