Fondazione Bruno Kessler: «Scienza e decisioni», dialogo con Stefano Merler e Alessandro Vespignani

Un’occasione per ascoltare due fra i più grandi esperti mondiali di modelli epidemiologici.

Stefano Merler, direttore del Centro per le Emergenze Sanitarie della Fondazione Bruno Kessler, e Alessandro Vespignani, docente di fisica presso la Northeastern University e direttore fondatore del Northeastern Network Science Institute di Boston, saranno protagonisti di un dialogo nella sede della FBK, in via S. Croce a Trento.

L’appuntamento, in programma mercoledì 18 gennaio alle 17.30, sarà moderato dalla giornalista di Dataroom del Corriere della Sera Simona Ravizza.

Tutte le informazioni per prendere parte all’evento si trovano sul sito della Fondazione Bruno Kessler. Info https://www.fbk.eu/it/event/scienza-e-decisioni/

L’evento si può seguire: in presenza, registrandosi al link: https://bit.ly/3vQYLsu in streaming, collegandosi al link:

