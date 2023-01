Ecco tutti i premi dei Golden Globes 2023

Pubblicità

Si sono svolti nella notte (ora italiana) a Los Angeles, presso il Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, gli attesissimi Golden Globes 2023.

La serata non ha visto grandi sorprese: mentre la vittoria per miglior film drammatico è andata a The Fabelmans di Spielberg (che si porta a casa anche il premio di miglior regista), il miglior attore in un film drammatico è stato Austin Butler, che ha portato sul grande schermo un incredibile Elvis Presley, nella pellicola diretta da Baz Luhrmann.

A seguire, tutti i premi:

Miglior Film Drammatico : The Fabelmans – regia di Steven Spielberg

: The Fabelmans – regia di Steven Spielberg Miglior Film Commedia o Musical: Gli Spiriti dell’isola – regia di Martin McDonagh

Gli Spiriti dell’isola – regia di Martin McDonagh Miglior Regia di un film drammatico : Steven Spielberg, The Fabelmans

: Steven Spielberg, The Fabelmans Miglior Attore in un Film Drammatico : Austin Butler, Elvis

: Austin Butler, Elvis Miglior Attrice in un Film Drammatico : Cate Blanchett, Tar

: Cate Blanchett, Tar Miglior Attore in un Film Commedia o Musical : Colin Farrell, Gli Spiriti dell’Isola

: Colin Farrell, Gli Spiriti dell’Isola Miglior Attrice in un Film Commedia o Musical : Michelle Yeoh, Everything, Everywhere All at Once

: Michelle Yeoh, Everything, Everywhere All at Once Miglior Attore non protagonista : Ke Yuy Quan, Everything all at Once

: Ke Yuy Quan, Everything all at Once Miglior Attrice non protagonista : Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

: Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever Miglior Film in lingua straniera : Argentina 1985

: Argentina 1985 Miglior Film d’animazione : Pinocchio – regia di Guillermo del Toro

: Pinocchio – regia di Guillermo del Toro Miglior Sceneggiatura : Martin McDonagh, Gli Spiriti dell’Isola

: Martin McDonagh, Gli Spiriti dell’Isola Miglior Colonna Sonora : Justin Hurwitz, Babylon

: Justin Hurwitz, Babylon Miglior Canzone: Naatu Naatu, RRR

Miglior serie tv drammatica : House of the Dragon

: House of the Dragon Miglior attore serie tv drammatica : Kevin Costner, Yellowstone

: Kevin Costner, Yellowstone Miglior attrice serie tv drammatica : Zendaya, Euphoria

: Zendaya, Euphoria Miglior serie tv commedia o musical : Abbott Elementary

: Abbott Elementary Miglior attore commedia o musical : Jeremy Allen White, The Bear

: Jeremy Allen White, The Bear Miglior attrice commedia o musical : Quinta Brunson, Abbott Elementary

: Quinta Brunson, Abbott Elementary Miglior attore non protagonista : Tyler James Williams, Abbott Elementary

: Tyler James Williams, Abbott Elementary Miglior attrice non protagonista : Julia Garner, Ozark

: Julia Garner, Ozark Miglior Miniserie o Film TV : The White Lotus

: The White Lotus Miglior attore Miniserie o Film TV : Evan Peters, Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer

: Evan Peters, Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer Miglior attrice Miniserie o Film TV : Amanda Seyfried, The Dropout

: Amanda Seyfried, The Dropout Miglior attore non protagonista Miniserie o Film TV : Paul Walter Hauser, Black Bird

: Paul Walter Hauser, Black Bird Miglior attrice non protagonista Miniserie o Film TV: Jennifer Coolidge, The White Lotus

