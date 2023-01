Bonus tablet alle scuole: ecco i politici che hanno mantenuto le promesse e quelli che hanno tirato il «pacco»

Pubblicità

Nel 2022, grazie alla determina firmata dai tre questori di Montecitorio, è stato devoluto il bonus di 5.500 euro per comprare tablet, smartphone, portatili e accessori come le Airpods della Apple e monitor fino a 34 pollici.

A siglare l’elargizione, anche il deputato dei 5 stelle, Filippo Scerra. Passata più di una settimana da quella decisione, il presidente del Movimento, Giuseppe Conte, aveva fatto un mea culpa sull’operazione.

La nota trasmissione televisiva delle reti Mediaset, Le Iene, si è interessata della vicenda degli istituti scolastici dove scarseggiavano le dotazioni informatiche.( Clicca qui per vedere l’intero servizio delle Iene)

Filippo Roma era andato una prima volta a chiedere ai parlamentari che avevano ricevuto il bonus di 5500 euro di devolvere i propri tablet agli studenti della scuola di Napoli. Ma i tre intervistati, Madia e Fassino (PD), Giuseppe Conte (M5s) e Rosato (Renzi – Calenda) avevano promesso ma poi non mantenuto.

La trasmissione televisiva è tornata alla carica raccogliendo stavolta diverse adesioni di Parlamentari, individuando, come detto, anche il plesso al quale destinare i supporti: la scuola primaria ’Gianni Rodari’ in provincia di Napoli, che aveva purtroppo anche subito recentemente un ingente furto proprio di questo materiale. .( Clicca qui per vedere l’intero servizio delle Iene)

Alcuni hanno effettuando l’invio direttamente davanti a Filippo Roma, tra questi la deputata trentina di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi, (nella foto) altri hanno promesso e poi inviato, altri invece hanno fatto i furbetti non inviando nulla. Filippo Roma è andato a controllare presso la scuola annunciando nomi e cognomi dei politici che hanno tirato il così detto «pacco». Tristi sorprese alla fine del servizio dove sono saltati fuori i nomi di coloro che hanno promesso e non mantenuto. Clicca qui per vedere l’intero servizio delle Iene

