Accise sui carburanti: sono 16, e ci sono quelle per gli immigrati, per la guerra in Bosnia, gli autoferrotranvieri, e gli autobus ecologici

Egregio Direttore,

è di questi giorni il malumore per il mancato rinnovo dello sconto sulle accise dei carburanti da parte del Governo e le polemiche giunte per lo più da sinistra, cioè da quelli che le accise le hanno imposte e che hanno pure “sinistrato” questo disgraziato paese. Il caso però merita una disamina meno retorica ma pratica. Come si giunge al prezzo finale del carburante alla pompa? Presto detto.

Oltre alla naturale componente di prezzo di produzione industriale composto da materia prima, lavorazione, accise e imposte di produzione e stoccaggio, al benzinaio che pesa per circa il 40% del prezzo finale abbiamo applicate le seguenti accise ( balzelli per far cassa facile ): Finanziamento della guerra d’Etiopia del 1935-1936; Finanziamento della crisi di Suez del 1956; Ricostruzione dopo il disastro del Vajont del 1963; Ricostruzione dopo l’alluvione di Firenze del 1966; Per la ricostruzione dopo il terremoto del Belice del 1968; Ricostruzione dopo il terremoto del Friuli del 1976; Ricostruzione dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980; finanziamento della missione in Bosnia del 1996; Rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004; Acquisto di autobus ecologici nel 2005; Per far fronte al terremoto dell’Aquila del 2009; Finanziamento alla cultura nel 2011; Per il decreto “Salva Italia” del 2011; Per far fronte all’arrivo di immigrati dopo la crisi libica del 2011; Per far fronte all’alluvione che ha colpito Liguria e Toscana nel 2011; Ricostruzione dopo il terremoto in Emilia del 2012.

Il peso delle accise varia a seconda del tipo di carburante ed ammonta a circa dal 44 al 48% del costo finale alla pompa, il più caro d’ Europa. Ciascuno dei lettori potrà divertirsi a scovare in internet i nomi dei governi, oltre al primo, che hanno imposto il balzello, che, anticipo, sono quasi tutti di centrosinistra, come era logico aspettarsi.

Il resto è IVA applicata nella misura massima del 22% su tutto, anche sulle accise, in via illegittima però.

Infatti con lontana pronuncia della Cassazione, la n. 3671 del 1997, è stato enunciato il principio di civiltà oltre che di diritto che una tassa non può mai costituire la base imponibile per l’ applicazione di altra tassa.

E infatti su questo principio faticosamente applicato dopo non pochi contenziosi si è potuto giungere alla non applicazione dell’ IVA sui componenti aggiuntivi – oneri di sistema, altro furto occulto! – non inerenti la materia prima delle bollette elettriche, del gas e dell’ acqua, nonchè sulla tassa dei rifiuti, anche se il governo Monti, furbescamente e fiutata la mala aria, nel 2011 l’ ha tramutata in “servizio” soggetto ad IVA, come ciascuno di noi potrà constatare nelle bollette… pardon, fatture che riceviamo. Ovviamente di restutuzioni del maltolto nemmeno si è parlato.

Questo lo stato dell’ arte. Poi certi, i soliti, si stupiscono se i cittadini vessati protestano e magari per pura autodifesa eludono o evadono le tasse…

Avv. M.Stefano Sforzellini – Trento

