Utilizzo dello spazio espositivo di Sala Thun, domande fino al 31 gennaio

Fino al 31 gennaio è possibile presentare domanda al servizio Cultura, turismo e politiche giovanili per l’utilizzo dello spazio espositivo Sala Thun di Torre Mirana relativo al secondo semestre 2023.

L’utilizzo dello spazio è consentito a soggetti terzi che lo possono richiedere nei periodi non riservati al Comune per attività gestite direttamente o a soggetti di cui il Comune sia socio fondatore, statutario o rappresentato per legge.

Le istruzioni per presentare la domanda sono disponibili sul sito del Comune, nella sezione “schede informative” (www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Cultura-e-turismo/Documentazione/Schede-informative/Spazi-espositivi-di-Torre-Mirana). Info: servizio Cultura, turismo e politiche giovanili – 0461 – 884161 – [email protected].

