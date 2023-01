Migranti e PNRR, Ambrosi: «Epocale cambio di passo, in Europa adesso Italia finalmente protagonista»

Pubblicità

Migranti, energia e Pnrr sono stati gli argomenti al centro dell’ incontro durato circa un’ora tra la presidente della Commissione Europea, Von der Leyen e la Premier italiana, Meloni. Temi piuttosto caldi quelli sul tavolo perché di rilevante interesse sia per l’Italia, ma anche per l’Europa. A partire dalla questione migranti che si è concentrata sul provvedimento voluto dall’esecutivo italiano per imprimere una stretta sulle ong e dalle inevitabili difficoltà di arrivare ad un accordo comune.

Sui contenuti dell’incontro la deputata trentina di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi ha dichiarato ome una priorità assoluta “Difendere i confini esterni dell’Unione europea e fermare gli sbarchi intervenendo sui Paesi di origine delle migrazioni. Per la prima volta l’approccio italiano trova reale ascolto in sede europea, perché un Paese forte, stabile politicamente, con un governo frutto della volontà degli elettori ha ovviamente un potere negoziale assai più ampio rispetto a governi raffazzonati, impopolari come per quasi un decennio è avvenuto in Italia.

Secondo Alessia Ambrosi si tratta di un «cambio di passo epocale, della conferma dell’apprezzamento con il quale, in Europa, si guarda al nuovo governo italiano che agisce finalmente da protagonista. Anche sulle modalità di attuazione del Pnrr il dialogo risulta correttamente avviato, grazie al costante e intenso lavoro del ministro Raffaele Fitto. Nonostante i continui tentativi di delegittimazione da parte della sinistra, il prestigio e la credibilità internazionale dell’Italia aumentano dunque ogni giorno di più, e oggi con orgoglio finalmente possiamo dire che politicamente l’Europa comincia a parlare italiano”.

Oltre alla questione migranti, in un commento lasciato ai social la Presidente della Commissione Europea dice: “In vista della prossima riunione del Consiglio europeo abbiamo discusso di come: continuare a sostenere l’Ucraina; garantire un’energia sicura e accessibile; aumentare la competitività dell’industria dell’Ue; fare progressi sul Patto per la migrazione. Abbiamo anche discusso dell’implementazione del Pnrr in Italia».

L’attenzione si è quindi spostata sui rincari energetici e sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR). Tra le ipotesi attive sul tavolo dei negoziati, anche un diverso utilizzo dei fondi di coesione europei e il possibile dirottamento di almeno una quota di quelli non spesi dall’Italia, sui singoli obiettivi del Pnrr.

Una nota annuncia poi che nel corso dell’incontro è stato “riaffermato l’impegno del Governo italiano sul Pnrr». È stata infine anche «condivisa la condanna per gli atti violenti in Brasile e la solidarietà alle istituzioni democratiche del Paese”.