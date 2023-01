Lover, attenti al lupo

Pubblicità

Attenti al lupo, verrebbe da dire a Lover, frazione di Campodenno, dove nella mattinata di ieri, lunedì 9 gennaio, sono stati rinvenuti i resti di un capriolo sbranato da un branco di lupi.

Il che, in realtà, sarebbe del tutto normale. Per quanto ci si possa dispiacere per l’animale, infatti, fa parte della natura un episodio di questo genere.

A destare preoccupazione è il luogo dove è avvenuto l’attacco: un appezzamento di terreno coltivato in località Pozze, sopra l’abitato, vicino alle case.

L’assessore all’agricoltura e alle foreste Gianluca Bertolas, che ieri mattina ha effettuato un sopralluogo insieme ai custodi forestali, chiede ai cittadini di prestare attenzione.

«L’attacco è avvenuto presumibilmente tra le 4 e le 5 del mattino – spiega l’assessore – e non si tratta dell’unico episodio nell’ultimo periodo. Sono state infatti rinvenute altre carcasse in zone limitrofe. Questa è la natura, però bisogna vedere fino a che punto i branchi si spingono, c’è il rischio che arrivino davvero troppo vicini alle abitazioni e agli allevamenti. Bisogna fare attenzione e adottare tutti gli accorgimenti necessari».

Parole a cui fanno eco quelle del sindaco Daniele Biada, che esprime tutta la sua preoccupazione. «Chiaramente queste situazioni non sono piacevoli – commenta il primo cittadino –. Già l’orso aveva creato dei disagi, adesso anche il lupo si sta avvicinando pericolosamente ai nostri paesi. Tutti gli anni capitano episodi di questo tipo, ricordo ad esempio i due caprioli sbranati in località Luc, ma è la prima volta che arriva a così poca distanza dalle abitazioni. Più il lupo si avvicina, naturalmente, più fa paura».

