La “Piazzetta del Riuso” di Revò cerca volontari

AAA volontari cercansi a Revò.

L’associazione Iris (Insieme Responsabili Inclusione Sociale) è infatti alla ricerca di volontari per la “Piazzetta del Riuso”.

Si tratta di un’attività semplice e piacevole, ma molto importante sul piano ambientale e sociale: un contributo prezioso per l’associazione e un diversivo per chi ha tempo libero da dedicare ad attività di volontariato in orario diurno e secondo le proprie disponibilità.

Gli interessati potranno partecipare domani sera, mercoledì 11 gennaio alle 20, a un incontro nella sede dell’associazione a Revò.

Nel corso della serata verrà proposta una descrizione delle finalità e dell’organizzazione di questo importante progetto.

Per informazioni chiamare il numero 0463.431011.