Incontro Meloni – Von der Leyen, sul tavolo: caro energia, migranti e Pnrr

Migranti, energia e Pnrr sono stati gli argomenti al centro di un incontro durato circa un’ora tra la presidente della Commissione Europea, Von der Leyen e la Premier italiana, Meloni. Temi piuttosto caldi quelli sul tavolo perché di rilevante interesse sia per l’Italia, ma anche per l’Europa.

A partire dalla questione migranti che si è concentrata sul provvedimento voluto dall’esecutivo italiano per imprimere una stretta sulle ong e dalle inevitabili difficoltà di arrivare ad un accordo comune.

Oltre alla questione migranti, in un commento lasciato ai social la Presidente della Commissione Europea dice: “In vista della prossima riunione del Consiglio europeo abbiamo discusso di come: continuare a sostenere l’Ucraina; garantire un’energia sicura e accessibile; aumentare la competitività dell’industria dell’Ue; fare progressi sul Patto per la migrazione. Abbiamo anche discusso dell’implementazione del Pnrr in Italia».

L’attenzione si è quindi spostata sui rincari energetici e sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR). Tra le ipotesi attive sul tavolo dei negoziati, anche un diverso utilizzo dei fondi di coesione europei e il possibile dirottamento di almeno una quota di quelli non spesi dall’Italia, sui singoli obiettivi del Pnrr.

Una nota annuncia poi nel corso dell’incontro è stato “riaffermato l’impegno del Governo italiano sul Pnrr». È stata infine anche «condivisa la condanna per gli atti violenti in Brasile e la solidarietà alle istituzioni democratiche del Paese”.