Il sondaggio: sei d’accordo sull’installazione dell’autovelox all’uscita della galleria di Martignano?

Pubblicità

Pubblicità



Sarà attivato lunedì 16 gennaio un autovelox all’uscita della galleria di Martignano – direzione Trento. La scelta del comune di Trento e di «mamma» provincia, che divideranno gli introiti della multe, ha creato non poche polemiche tra i cittadini. (clicca qui per partecipare al sondaggio in pieno anonimato)

L’esperienza degli autovelox installati in via Brennero e via Alto Adige, dove sono stati montati 13 nuovi semafori «intelligenti» e stata a dir poco devastante per gli automobilisti.

Il primo giorno infatti il comune ha fatto cassa velocemente fotografando 104 multe e solo in 3 ore di attività. Si può quindi ipotizzare che nelle prime settimane le multe saranno circa 500 al giorno per un incasso di circa 40 mila euro giornaliere. Saranno quindi migliaia i contribuenti trentini che si vedranno recapitare le multe a casa.

Pubblicità Pubblicità

Per quanto riguarda il nuovo autovelox è stato posizionato in direzione Trento (quindi in discesa) con relativa segnaletica all’inizio della galleria sia sulla parte superiore (con due lampeggianti) che sul lato sinistro e destro. (clicca qui per partecipare al sondaggio in pieno anonimato)

Inoltre è stato collocato un altro segnale di preavviso a metà circa della galleria in corrispondenza di un’area di sosta di emergenza e vicino al dispositivo stesso.(clicca qui per partecipare al sondaggio in pieno anonimato)

Il comune precisa che le sanzioni non verranno inviate in automatico perché tutti i fotogrammi scattati vengono giornalmente visionati e valutati da personale della polizia locale.(clicca qui per partecipare al sondaggio in pieno anonimato)

Pubblicità Pubblicità rel="nofollow" Pubblicità Pubblicità