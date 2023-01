Furto all’Eurospin di Martignano: momenti di tensione in collina

Pubblicità

Nel pomeriggio di ieri – lunedì 9 gennaio 2023 – è stato messo a segno un furto alll’Eurospin di Martignano che si trova in collina, in via Formigheta.

Secondo le informazioni raccolte, un uomo si sarebbe avvicinato alle casse – aprendo il cassetto della cassa e afferrando alcune banconote per un totale di circa 300 euro.

L’uomo – nonostante i tentativi di fermarlo della sicurezza – è poi riuscito a scappare, lasciandosi alle spalle anche gli addetti che avevano provato ad inseguirlo.

Le forze dell’ordine sono state subito avvisate: gli agenti sono saliti in collina ed hanno raccolto testimonianze utili al fine di rintracciare il responsabile della rapina.

Il punto vendita di Martignano non è nuovo a rapine: nel 2019 una commessa era stata minacciata con una pistola (QUI link) da dei malviventi che avevano erroneamente pensato che la donna avesse con se l’incasso della giornata.

