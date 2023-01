Dazn, ministro Urso: «Raggiunti 3 importanti obiettivi»

Pubblicità

È avvenuto oggi verso le 14.00 presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy l’incontro, chiesto proprio dal ministro Adolfo Urso, (foto) volto a discutere dei disservizi Dazn che si sono verificati durante la super sfida di Serie A tra Inter e Napoli e alcune partite della scorsa giornata del campionato.

Tra i partecipanti, anche il ministro allo Sport e i giovani Andrea Abodi, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini e l’Ad Luigi De Siervo, oltre al presidente dell’Agcom Giacomo Lasorella. Per Dazn, invece, erano presenti il Ceo Italia Stefano Azzi, il Chief Technology Officer Sandeep Tiku e l’Ad Shay Segev.

Alla fine dell’incontro è emersa molto ottimismo da parte del Ministro Adolfo Urso. «Tre gli obiettivi raggiunti – ha spiegato Urso – l’indennizzo automatico per chi ha ricevuto i disservizi, lo spostamento della centrale di monitoraggio e di controllo del rischio direttamente in Italia dalla casa madre di Londra e infine un’assicurazione da parte di Dazn che saranno accelerati gli investimenti sulla tecnologia per evitare il riproporsi di questi disservizi».