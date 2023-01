Brasile, arrestati in 1500. Lula: “Atti terroristici, vandalici e golpisti”. Biden: “Sostegno incrollabile”

Pubblicità

L’irruzione dei cosiddetti “Bolsonaristi” ai palazzi del potere in Brasile che per alcune ore ha fatto vacillare la democrazia del Paese, ha già portato a circa 1500 arresti.

Un attacco sferrato da migliaia di seguaci di Bolsonaro alle sedi dei tre poteri simbolo dello Stato: Governo, Parlamento e Corte Suprema. Una manifestazione, che ormai come molti dicono, ricorda quanto realizzato dai seguaci di Trump a Capitol Hill un paio di anni fa.

La solidarietà al Presidente Lula che ha condannato gli attacchi classificandoli come “atti terroristici, vandalici e golpisti” è arrivata da tutto il mondo. A partire dall’Italia con Meloni che ieri ha espresso in un tweet piena solidarietà al presidente brasiliano, alla Cina fino all’Argentina, al Messico e all’America

Ed è proprio in America che Bolsonaro sarebbe stato da poco ricoverato per forti dolori addominali. La notizia del suo ricovero ad Orlando confermata anche dalla moglie, è stata l’occasione per Lula per parlare con Biden su quanto sta accadendo in Brasile. Stando a quanto riporta la tv brasiliana Globonews, i due avrebbero parlato dell’assalto golpista avvenuto in Brasilia.

Non solo, ma il Presidente americano avrebbe anche promesso un “sostegno incrollabile” al leader brasiliano Lula, invitandolo per inizio febbraio a Washington.