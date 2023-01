Attacco con la ruspa, giudice scarcera Mugnai: «Si tratta di legittima difesa»

Pubblicità

Il gip di Arezzo ha scarcerato Sandro Mugnai, 53 anni, che sparando cinque colpi di fucile ha ucciso il vicino 59enne Gezim Dodoli, operaio albanese, la sera del 5 gennaio mentre con una ruspa gli stava demolendo la casa al cui interno Mugnai si trovava con familiari e parenti.

L’arresto è stato convalidato ma il gip ha ritenuto che non ci sia pericolo di fuga né di reiterazione del reato né pericolo di inquinamento delle prove e non ha disposto misure cautelari a carico del 53enne.

Secondo quanto appreso dall’udienza di convalida, i difensori del 53enne aretino, avvocati Marzia Lelli e Piero Melani Graverini, hanno già puntato ora sulla necessità di esercitare la legittima difesa, tema che poi sarà ripreso nel proseguo del procedimento. L’uomo sparando, è stato sostenuto davanti al giudice, avrebbe difeso la sua famiglia messa in pericolo di vita dall’imminente e possibile crollo del tetto della casa, che veniva attaccato coi colpi dati dall’escavatore manovrato da Dodoli.

Mugnai nella mattinata di oggi ha raccontato la propria verità ripercorrendo quei momenti drammatici in cui ha prima visto il vicino sfasciare le auto in sosta per poi avventarsi sull’abitazione.

Mugnai insieme ad uno dei figli, la moglie, la famiglia del fratello e la madre si trovava a cena quando ha sentito dei rumori provenire dal piazzale. Affacciatosi alla finestra ha visto il vicino che con la benna della ruspa stava tentando di sfondare la porta di casa dopo aver colpito la struttura più volte.

A quel punto il 53enne sarebbe uscito nel vano tentativo di convincere l’uomo a spegnere il mezzo ma senza successo. Così, impaurito per la propria incolumità e per quella delle altre persone presenti, ha imbracciato la carabina da caccia, regolarmente detenuta, e ha esploso cinque colpi: quattro di essi hanno raggiunto Dodoli uccidendolo. Alla base di questa aggressione ci sarebbero dei dissapori nati tra i due a seguito di problematiche riguardanti cattivi odori e tubature.