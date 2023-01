A Denno si assegnano gli orti comunali in località Pinè

Pubblicità

Si assegnano gli orti comunali a Denno.

Anche quest’anno l’amministrazione comunale guidata da Paolo Vielmetti mette a disposizione dei lotti da coltivare a orto in località Pinè.

I residenti interessati, compresi gli attuali concessionari (purché in regola con i pagamenti), potranno farne richiesta all’ufficio segreteria entro le 12 di martedì 28 febbraio 2023 compilando l’apposito modulo scaricabile dall’area tematica sul sito internet www.comune.denno.tn.it

Il canone di concessione, di natura simbolica, è confermato in 50 euro annui per ciascun terreno di circa 200 metri quadri e in 30 euro per i lotti da circa 100 metri quadri.

Le condizioni di assegnazione e i criteri di utilizzo sono definiti all’interno del “Regolamento per l’Assegnazione di Orti”, consultabile nell’area dedicata del sito comunale.

L’avviso completo è disponibile sul sito comunale www.comune.denno.tn.it

