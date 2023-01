Trento-Rovereto in due ore: traffico intenso nel weekend di fine vacanze

Pubblicità

Pubblicità



Egregio Direttore,

È risaputo che, nei weekend o nelle giornate di fine vacanze, il traffico in regione ne risenta parecchio. Si sa, ed i cittadini – almeno loro – agiscono di conseguenza.

Lavorando in settimana e con i weekend liberi, tenuto conto della vacanze invernali di quest’anno dove le feste sono cadute esattamente al fine settimana – sabato e domenica avrei avuto piacere a fare quattro passi in una città vicina, come Trento, Riva del Garda, Caldonazzo.

Pubblicità Pubblicità

Tuttavia, per quanto le mie intenzioni fossero buone, avrei dovuto calcolare meglio alcuni dettagli: il traffico, già sabato, era praticamente bloccato lungo la statale 12 e anche lungo la destra Adige.

Nella tarda mattinata di sabato ho raggiunto la mia meta e, nel pomeriggio, ho poi realizzato che sarei dovuto stare a casa ad annoiarmi e a fondamentalmente perdere tempo: sono passato da Trento verso le 16 e sono arrivato a Rovereto sud alle 18:30 circa.

Se con l’autostrada e la statale si fatica a gestire il flusso di turisti che partono in massa nelle stesse ore, è mai possibile che non si riesca a pensare a delle soluzioni alternative per quanto riguarda la viabilità?

Pubblicità Pubblicità



Da sempre le giornate dei rientri sono caotiche, ma restare bloccati ore e ore nel traffico non piace a nessuno: Rovereto è un vero nodo per quanto riguarda il traffico. È dove si raggruppano più code insieme ai caselli.

Una soluzione si pensa di trovarla? Rovereto ha seriamente bisogno di una tangenziale o di tratte alternative (il solo cantiere della stazione blocca la viabilità in tutta la città quotidianamente) e lo scorso weekend è stato evidente. Statale 12 bloccata, passare dalla Destra Adige era altrettanto impensabile, così come il cercare di tagliare il traffico approfittando di stradine secondarie e scorciatoie meno conosciute.

Anche i trentini ed i roveretani hanno diritto di muoversi, e avere tutto bloccato o a rallentato a passo d’uomo dalle 10 di mattina alle 8 di sera con code infinite di turisti che scalpitano per tornare a casa è follia pura.

Sinceramente, una strada che vada ad alleggerire il traffico in Vallagarina sarebbe utile: tuttavia, lo scorso weekend è stato un chiaro esempio di come fare l’uscita della Valdastico a Rovereto sia qualcosa di impensabile: serve scaricare il traffico prima di arrivare in Vallagarina, perché se Rovereto è già bloccata così, figurarsi con un maggiore flusso di auto.

Silvano C, Rovereto

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – (La vostra opinione conta, sempre….)