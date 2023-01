Tir guasto si blocca in mezzo alla strada a Denno: intervengono i Vigili del Fuoco

Pubblicità

È stato un intervento lungo quello che ha visto impegnati i Vigili del Fuoco volontari di Denno sabato scorso, 7 gennaio, poco dopo mezzogiorno.

Allertati dalla Centrale 115, i pompieri sono dovuti intervenire a causa di un tir guasto sulla SP73, la strada che attraversa l’abitato.

Il camion si era bloccato in mezzo alla carreggiata e ostruiva il traffico. I Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza della sede stradale e della viabilità, intanto che gli operatori dell’assistenza si dedicavano alla riparazione del guasto. I pompieri hanno potuto quindi fare rientro in caserma alle 17.

