Onlyfans: distrazione o distruzione a pagamento?

Egregio Direttore,

Sul potere seduttivo delle donne è stato scritto tutto e il suo contrario. Innegabile è che talvolta è un’arma letale. Ora l’armeria più fornita è Onlyfans. Certo, mille siti anche più espliciti offrono esibizioni destinate al consumo finale delle pulsioni erotiche virtuali, ma qui è diverso.

Qui, ad esempio, entri nel talamo di una famiglia americana che ti copula davanti in allegria, entri nella cameretta della studentessa tedesca, tanto bella che dal vivo ti passerebbe attraverso tanto sei insignificante, mentre qui ti blandisce, si racconta, ti apre il suo armadio e ti fa scegliere l’outfit che indosserà davanti a te, vicina ma immensamente lontana ed inafferrabile. Le esche principali spesso sono Instagram e Telegram, oltre al passaparola tra compari.

Tra una quantità di innocenti e noiose esibizioni del nulla ecco che capita una bionda da infarto che si scoscia e dimena senza rivelare nulla se non clicchi sul link soprastante. Clicchi e sei finito, entri in Onlyfans, e a meno di non praticare seri esercizi spirituali, il sito può creare dipendenza. Mettiamoci pure dell’ironia, che ad essere troppo seri poi finisce male.

Il meccanismo della piattaforma è semplice: puoi dialogare con le ragazze, chiedere loro cosa vuoi vedere, e interagire anche con riflessioni non legate al sesso, una terapia anti convenzionale che costa come una seduta ma meno noiosa. La fauna esibizionista è varia, casalinghe, cuoche, studentesse, impiegate, mogli annoiate, instagrammer più spigliate, influencer e molte insospettabili.

Se ci sanno fare, guadagnano in un mese più di un senatore. La contropartita è che l’uomo, medio o macho, maschio alfa o mezza cartuccia, canonico o ateo e intellettuale, irreprensibile e stimato padre di famiglia tutta casa chiesa e lavoro, sociologo che con la scusa della ricerca si spolvera gli occhi, giornalista che con la scusa dell’articolo sbava di piacere, adolescenti in tempesta ormonale (perché sì, la piattaforma è solo per maggiorenni, ma le vie per Onlyfans sono infinite quanto hai 17 anni e hai gli ormoni a palla), benpensanti che devono capire e capire e a forza di capire ci lasciano le penne in termini di carta di credito, ma anche donne curiose, feticisti che cercano gli oggetti e gli intrattenimenti più bizzarri, e la lista può continuare all’infinito… ma tutti cercano soddisfazione, appagamento a pagamento.

È un piccolo esercizio di potere: io pago e ti denudo, pago e ti esibisci nel modo che voglio, pago e obbedisci, anche se sono un uomo insignificante. Io pago e tu fai, tu hai il potere, ma io fingo di averlo e così si gioca e sprofonda in una spirale da cui è difficile sfuggire.

Tutti possono tentare una morale, i più autorevoli la propongono come dogma, gli umili diranno che così è la vita, le persone vere penseranno: chi sono io per giudicare? Su tutto vince il denaro, che abile abile orchestra le coscienze: cedi un po’ di dignità in cambio offri potere e piacere effimero, anche a chi vive in grigio.

Luca G, Trento

