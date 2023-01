Brasile come Stati Uniti: i sostenitori di Bolsonaro invadono il Parlamento

Pubblicità

La storia si ripete, questa volta non in America a Capitol Hill, ma in Brasile, dove migliaia di fan dell’ex Presidente Bolsonaro hanno assaltato i palazzi delle massime istituzioni dello Stato. Insomma, un’irruzione che ricorda molto quella accaduta un paio di anni fa al Capitol Hill di Washington da parte dei sostenitori di Trump

Stando alle ultime informazioni, la folla sarebbe riuscita a irrompere nel Parlamento sfondando i cordoni di sicurezza e devastando gli arredi. I rivoltosi hanno anche preso d’assalto il palazzo presidenziale e la sede del Tribunale Supremo Federale.

Dai media brasiliani l’annuncio che il numero di arresti dei manifestanti sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro è salito a 400.

Su quanto accaduto il protagonista della vicenda, Bolsonaro commenta così: “Respingo le accuse, senza prove, attribuitemi dall’attuale capo dell’esecutivo del Brasile“, in riferimento ai commenti di Luiz Inacio Lula da Silva ( attuale presidente brasiliano) secondo il quale, Bolsonaro avrebbe incoraggiato i “vandali fascisti“ ad invadere i luoghi del potere nella capitale.

Anche il resto del mondo condanna l’irruzione brasiliana, compresa la Premier Meloni che sui social scrive: “Quanto accade in Brasile non può lasciarci indifferenti. Le immagini dell’irruzione nelle sedi istituzionali sono inaccettabili e incompatibili con qualsiasi forma di dissenso democratico. È urgente un ritorno alla normalità ed esprimiamo solidarietà alle Istituzioni brasiliane”.