Aumenta il prezzo di gasolio e benzina, per Salvini è speculazione: Procura e Finanza indagano

Ad oggi, con il nuovo Governo guidato da Giorgia Meloni, lo sconto sulle accise di 30 centesimi messo in atto da Draghi che di fatto ha calmierato il costo dei carburanti, è stato cancellato. Alla luce del vertiginoso aumento dei prezzi di diesel e benzina, Matteo Salvini però evoca la speculazione.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha di fatto puntato il dito contro chi potrebbe aver approfittato della situazione per far crescere le tariffe che nei giorni scorsi hanno superato anche i 2,5 euro al litro. “Evidentemente c’è qualcuno che fa il furbo. Porterò il ragionamento a livello di governo.”. Queste le parole di Matteo Salvini che cerca di richiamare l’attenzione dell’Esecutivo alla situazione.

Attenzione già attiva da dicembre, quando il ministro dell’Economia Giorgetti aveva dato mandato alla Guardia di Finanza di monitorare la situazione dopo lo stop al taglio delle accise.

Sul fatto, anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo portando avanti degli accertamenti affidati al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. “Sulle accise parleremo con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sicuramente c’è della speculazione in corso sulla benzina ed è bene che la Finanzia faccia dei controlli.” ha continuato Salvini.

Nel frattempo, anche il Codacons scende in campo, con un esposto presentato in 104 procure in cui si chiede “di indagare sui prezzi di benzina e gasolio allo scopo di accertare eventuali speculazioni o rialzi ingiustificati dei listini”. Non solo ora propone anche di boicottare i distributori che hanno prezzi più alti per benzina e diesel.

Il coordinamento delle associazioni per la difesa dei consumatori invita quindi gli automobilisti italiani a verificare i prezzi sul proprio territorio, anche attraverso le apposite app e a non fare rifornimento presso le pompe che applicano prezzi eccessivi.

