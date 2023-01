Alessia Ambrosi contro Soumahoro: «Si vergogni, si dimetta, o almeno chieda scusa!»

Pubblicità

Piove sul bagnato per Soumahoro, dopo i guai di moglie e suocera, i misteri sulla gestione dei soldi del sindacato, i 50 euro a selfie che elargiva ai migranti per far finta di protestare, arrrivano anche le dimmissioni «forzate» dal suo partito con relativo approdo al gruppo misto della camera.

I migranti venivano ricompensati con 50 euro ad ogni selfie per far vedere che protestavano, cifra sicuramente generosa e ricavata dalle donazioni fatte alla loro ex associazione.

Ma non è tutto. Soumahoro, infatti, avrebbe dato soldi ai braccianti per protestare anziché lavorare, scene puntualmente registrate e trasmesse sui social. Continuano intanto le indagini sul profondo rosso della cooperativa gestita da moglie e suocera.

Soumahoro è stato pure scaricato dai verdi e della sinistra. Per uno che doveva essere l’anti-Giorgia Meloni è stato un fallimento su tutta la linea. Il parlamentare è stato diplomaticamente accompagnato alla porta dal suo partito. «Dopo un’attenta e sofferta meditazione sul piano umano e politico, ho maturato la decisione di aderire al gruppo parlamentare Misto, lasciando il gruppo AVS, per proseguire la mia attività di Parlamentare» Queste le parole di Aboubakar Soumahoro.

Le sue dimissioni sono incluse in un corposo dossier dove si lamenta dell’accanimento mediatico verso la sua persona.

Una frase fa particolarmente indignare: «Una persona di colore “va bene finché è un ‘negro da cortile’, finché protesta con gli striscioni, che che peraltro ho fatto mille volte e non smetterò mai di fare, se è povero e sta ai margini. Ma se prova a fare un salto di qualità immediatamente disturba» – dichiara Soumahoro.

Questa frase ha prestato il fianco a polemiche e anche alla replica della deputata trentina di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi.

«Lui oggi non ha rinunciato a essere patetico fino alla fine – esordisce Alessia Amrbosi – non è vero, caro Soumahoro, non è proprio vero che se una persona di colore prova a fare ils alto di qualità disturba. finiamola con la baggianate: conosco tante serissime persone di colore, donne e uomini, oneste, perfettamente inserite. E mi creda: non disturbano affatto».

«Disturba invece, di lei, l’aver voluto fare il furbetto, il capopopolo – aggiunge la deputata di Fratelli d’Italia – andando a caccia di sfruttatori in tutta Italia per cercare facile popolarità mentre chiudeva gli occhi verso lo sfruttamento che aveva in casa sua, nelle cooperative di sua suocera e sua moglie, con tanti migranti trattati come animali. Si vergogni, caro Soumahoro: e si dimetta, o almeno chieda scusa!»

