A Livo “storie di viaggio” e di migrazioni: ha riscosso un grande successo il progetto “Azizam”

L’obiettivo era significativo: offrire spazi di pensiero e sensibilizzare i giovani, attraverso una serie di laboratori, sulla tematica delle migrazioni.

E il progetto “Azizam, tessiamo assieme storie di viaggio”, tenutosi a Palazzo Aliprandini Laifenthurn di Livo finanziato dalle Politiche Giovanili e promosso dall’associazione culturale “Il Quadrifoglio di Livo”, ha riscosso un grande successo.

“Azizam” è stata la terza tappa del più ampio progetto “MigrAzioni” e ha visto il coinvolgimento di diversi giovani.

La proposta ha preso il via dall’esperienza di Sara Podetti sull’isola di Lesbo, in Grecia, in supporto delle donne migranti nei campi profughi e durante le giornate di laboratorio è stato dato uno sguardo ai numeri e alle parole che ruotano intorno alla migrazione: confine, frontiera, rifugiato.

Ascoltando poi in streaming la testimonianza diretta di Mina Faizi, giovane migrante afghana ora in Germania, sono stati affrontati gli effetti psicosociali e il trauma della migrazione. In questo modo i partecipanti sono potuti entrare in profondità nella storia delle persone che migrano: chi sono, perché fuggono e cosa devono affrontare?

Un momento costruttivo, come chiusura della parte seminariale, è stata la visione del film “Human Flow” (“Flusso umano”) di Ai Wei Wei, dove vengono mostrati i flussi migratori contemporanei.

Le ragazze e i ragazzi hanno anche avuto modo di ascoltare le parole di Stefano Graiff, presidente del Centro Astalli Trento, e sono state poi realizzate due bandiere solidali con materiale tessile di recupero, partendo da parole quali pace, libertà, uguaglianza, diritti.

Per tutta la durata del progetto, inoltre, è stata fruibile la mostra “Vivere il Confine”, con fotografie di Sara Podetti e di Yousif Al Shewaili scattate nei campi profughi di Lesbo.

Ha avuto un sapore speciale, infine, la cena siriana con pasti preparati da Abdulkarim Shikh, arrivato in Italia con i corridoi umanitari della Comunità di Sant’Egidio che ora vive a Roma.

Le ragazze e i ragazzi partecipanti lo hanno aiutato nella preparazione delle pietanze, dialogando con lui e conoscendo nuovi gusti.

