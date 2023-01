Il Trentino piange Diego Bortolamedi, preparatore dei vigili del fuoco volontari

Pubblicità

Nella giornata di ieri è scomparso il prof. Diego Bortolamedi, che per la Federazione dei vigili del fuoco volontari ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento.

«Ci ha lasciati il professor Diego Bortolamedi persona che ha segnato la storia recente dei Vigili del fuoco della nostra Provincia. Molti di noi pompieri Trentini siamo passati dal suo giudizio alle prove attitudinali. Ho avuto il privilegio di collaborare con lui durante le selezioni e la preparazione delle squadre CTIF che hanno rappresentato il Trentino e l’Italia ai giochi internazionali degli allievi in tutta Europa apprezzando la sua competenza professionale e la sua umanità nel trattare con i nostri ragazzi e ragazze.

Dietro il suo aspetto burbero e severo si celava una persona allegra e cordiale sempre pronto alla battuta e disponibile con tutti. Un forte abbraccio alla famiglia e le più sentite condoglianze» – Queste le commoventi parole del comandante dei vigili del fuoco volontari di Cles Tiziano Brunelli per annunciare la morte di Diego.

In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e addio diffusi sui social. «E quando in cima al castello di manovra dei permanenti mi dicesti “pensavi di non farcela vero?” ed io si…. “guarda che bel panorama da quassù” ed io “si ne è valsa la pena” “vieni scendiamo assieme sei stata brava” grazie Rambo, R.i.p.». Scrive Silvia Decarli.

Era persona capace, competente e disponibile, dotato anche di un grande senso dell’umorismo. Per molti anni è stato infatti l’esaminatore degli aspiranti vigili del fuoco volontari. Diverse “generazioni” di vigili sono passati attraverso le prove attitudinali di cui Bortolamedi era attento e capace selezionatore.

Di grande umanità e preparazione, proveniva dal mondo della scuola che lo ha visto impegnato nel ruolo di professore di educazione fisica per svariati anni presso le ITI di via Brigata Acqui.

In numerose occasioni ha partecipato alle Olimpiadi CTIF degli allievi, selezionando, allenando e accompagnando le squadre del Trentino. Ha inoltre formato molti istruttori allievi grazie ai corsi che teneva alla Scuola provinciale antincendi. Cordoglio anche da parte della Federazione, che a nome di tutti i vigili del fuoco volontari, esprime cordoglio, «ringraziandolo per quando ha fatto per il mondo del volontariato pompieristico». I funerali si svolgeranno martedì 10 gennaio alle ore 14, presso la Chiesa del Sacro cuore in Viale Verona a Trento.

