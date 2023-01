Esplosione a Cognola, i ladri assaltano il bancomat e si dileguano

Pubblicità

Anno nuovo abitudini vecchie, almeno per i criminali. Nella notte a Cognola è stato fatto saltare il bancomat nella Cassa Rurale nella piazza del paese.

L’allarme è scattato poco prima delle 3.30, quando è stata sentito un boato impressionante che ha allarmato i residenti. La struttura della cassa rurale è stata completamente divelta e la porta a vetri completamente distrutta. La violenta esplosione ha danneggiato anche i locali interni. Non si conosce ancora l’entità del bottino.

In piazza sono arrivati i vigili del fuoco di Cognola e i permanenti di Trento insieme alle forze dell’ordine. I ladri però nel frattempo si sono dileguati. La polizia ha subito cominciato le indagini per risalire agli autori. L’area è stata messa in sicurezza e transennata.

