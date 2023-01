53 sindaci del Sud Italia scrivono a Mattarella: “Fermi l’autonomia differenziata”. Si temono disuguaglianze

Pubblicità

Pubblicità



L’autonomia differenziata preoccupa molto i sindaci del Sud che temono che le disuguaglianze tra Regioni possano crescere se il disegno di legge del Ministro Calderoli dovesse diventare legge.

Questo è il motivo per cui 53 sindaci di sinistra, destra, Cinque Stelle e Civici del Sud si sono coordinati per scrivere a Sergio Mattarella, chiedendo così lo stop dell’autonomia differenziata e invocando la riduzione dei divari nel Paese.

Con toni e suggerimenti diversi, i primi cittadini chiedono dunque la rivalutazione di quello che potrebbe essere secondo loro, un modo per dividere ulteriormente l’Italia.

Pubblicità Pubblicità

Chiesta principalmente da alcune Regioni del nord, come Lombardia e Veneto per “autonomia differenziata” si intende la possibilità che le regioni a statuto ordinario possano ottenere competenza legislativa esclusiva su materie che la Costituzione elenca invece come “concorrenti” o, addirittura in tre casi, di esclusiva competenza statale.

La strada verso l’autonomia differenziata sembra quindi in salita e i 53 sindaci chiedono un incontro a Mattarella: “Siamo decisi a promuovere un’azione congiunta per il superamento degli storici divari, affermando il valore della coesione nazionale e proponendo soluzioni a partire da un confronto fondato su un’analisi più puntuale dei bisogni dei nostri territori“, scrive nella sua lettera Angarano, sindaco di Bisceglie.

Chiaramente, la risposta di Calderoli, promotore della legge non tarda ad arrivare e infastidito dall’essere considerato da alcuni giornali come lo “spacca Italia” attacca e chiarisce : “Ricordo poi che io sono il ministro per le Regioni, di tutte le Regioni italiane, non di alcune sì e altre no e proprio per questo sto girando l’Italia in lungo e in largo per incontrare di persona tutti i governatori regionali”.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità