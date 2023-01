Un nuovo dipinto di Cristoforo Unterperger nelle collezioni del Castello del Buonconsiglio

Pubblicità

Domenica 15 gennaio ad ore 11 al Castello del Buonconsiglio sarà presentato al pubblico un dipinto su rame di Cristoforo Unterperger raffigurante San Romedio concesso in comodato gratuito al museo da una società trentina.

Un raro dipinto su rame del pittore fiemmese Cristoforo Unterperger (Cavalese 1732 – Roma 1798) raffigurante San Romedio che incontra San Vigilio entrerà a far parte del percorso di visita permanente del Castello del Buonconsiglio.

Domenica 15 gennaio ad ore 11 sarà ufficialmente presentato al pubblico dal direttore del museo Laura Dal Prà e dal conservatore del museo Roberto Pancheri.

Il museo ha scelto il 15 gennaio perchè è la giornata nella quale ogni anno, nel celebre eremo di San Romedio in val di Non, si festeggia il santo eremita molto noto e caro a tutti i trentini.

Cristoforo Unterperger nasce a Cavalese il 27 maggio nel 1732. Giovanissimo si trasferì a Vienna per poi dopo alcuni anni spostarsi a Venezia e Verona di cui subì le influenze artistiche del momento. Dopo diverso tempo si stabilizzò a Roma intorno al 1759.

Entrò a far parte dell’Accademia di San Luca e nel 1772 iniziò una collaborazione con Anton Raphael Mengs con il quale iniziò i lavori per decorare la volta della Sala dei Papiri in Vaticano.

Furono questi gli anni in cui Unterperger si dedicò allo studio del mondo classico che influenzò notevolmente il suo stile pittorico.

Con il matrimonio con Ottavia Valle, figlia dello scultore Filippo, Unterperger riuscì a entrare nell’entourage artistico romano.

Ebbe così modo di avere incarichi prestigiosi diventando in breve tempo uno degli artisti più a la page del periodo neoclassico. Di questi anni furono anche i lavori decorativi presso Villa Borghese e per diversi ambienti dei Musei Vaticani.

Molte furono le commissioni prestigiose che Unterperger ottenne, ritrovandosi ad essere uno degli artisti più à la page nell’era del nascente neoclassico: si segnalano qui alcune decorazioni d’interni come quelle di palazzo e Villa Borghese, delle più importanti residenze papali (Vaticano, Quirinale e Castel Gandolfo) e per diversi ambienti dei Musei Vaticani, dovute anche al fatto che papa Pio VI fosse un suo fervente ammiratore.

Nel 1778 Caterina II di Russia gli commissionò una serie di encausti con le copie delle Logge di Raffaello in Vaticano, pensate per essere rimontate al palazzo dell’Ermitage. All’impresa collaborò anche Felice Giani. Morì a Roma nel 1798.