Tour de Ski: in val di Fiemme un Mocellini da urlo conquista il 3° posto

Un Simone Mocellini da urlo regala grandi emozioni al Team Italia e tutto il Trentino con il 3° posto nella sprint in tecnica classica maschi al Tour de Ski

Simone Mocellini non smette di stupire, dopo il secondo posto ottenuto a Beitostolen il 9 dicembre scorso oggi (6 gennaio 2023) ha conquistato il terzo posto nella sprint in tecnica classica maschile al Tour de Ski valido anche per il circuito di coppa del mondo.

Per lui si tratta del secondo podio in carriera in Coppa del Mondo.

La prova si è disputata nella cornice della Val di Fiemme dove una giornata baciata dal sole ha regalato grandi emozioni al ventiquattrenne trentino di Tezze Valsugana, per la precisione “Pianello” piccola località che dista a 5,7 km dal comune di Grigno.

Mocellini portacolori delle Fiamme Gialle, grazie ad un finale straordinario, è salito sul terzo gradino del podio davanti al pubblico di casa, su tutti mamma Carla, papà Francesco, la sorella Federica e tutto il fan club e tantissimi appassionati sparsi lungo il percorso.

Al termine della gara Mocellini ha commentato a caldo la sua prova “ho patito tantissimo la semifinale fatta a ritmo mostruoso, penso che meglio di così non potevo fare, la scorsa notte non ho dormito quasi niente per la tensione, ora sono al settimo cielo”. Per la cronaca la gara è stata vinta dal norvegese Johannes Klaebo (per lui quinta vittoria di fila).

L’obiettivo principale per il giovane trentino è sicuramente il mondiale visti gli ottimi risultati colti fino ad ora.

Grande soddisfazione in casa Italia per il “Moce”, come viene chiamato dai fans che dopo il risultato di ieri, risulta essere anche il primo azzurro che colleziona due podi in una sprint a tecnica classica nella stessa stagione che è bene ricordare non è ancora finita.

Presenti anche i vertici dello sci Italiano con Flavio Roda presidente F.I.S.I. e Tiziano Mellarini presidente del Comitato Trentino che hanno evidenziato come questi risultati siano importanti per la “rinascita” dello sci nordico italiano.