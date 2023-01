Torna in Val di Non la grande “Festa di San Romedio”

Pubblicità

Il 15 gennaio 2023 sarà una grande giornata in Val di Non. La “Festa di San Romedio” coincide quest’anno col giorno di domenica, che certamente favorirà la presenza di tante persone sia per il programma liturgico che per gli eventi collaterali della festa.

Ma, soprattutto, tornerà la versione “integrale” dell’atteso appuntamento.

L’ultima edizione con programma completo era stata infatti quella del 2020, giusto pochi giorni prima dell’inizio della pandemia Covid: un evento che straordinario quanto a partecipazione, anche perché ci fu la diretta in televisione su TV 2000.

Negli ultimi due anni era stato possibile garantire solo il programma liturgico delle sante messe, peraltro con modesta ed evidentemente prudente partecipazione. Erano invece stati sospesi sia il cammino notturno della sera precedente, sia la tradizionale distribuzione del “Piatto del Pellegrino” a base di trippe.

L’edizione 2023 ripartirà quindi alla grande con il programma al completo: sabato 14 gennaio si svolgerà il “Cammino nella notte” con partenza alle ore 19.30 dal piazzale della Basilica dei Santi Martiri di Sanzeno e arrivo previsto all’Eremo di San Romedio verso le 21.30, mentre domenica 15 gennaio saranno celebrate le tre messe.

La messa solenne delle 11 sarà presieduta dall’arcivescovo di Trento monsignor Lauro Tisi e sarà animata dal Coro parrocchiale di Tassullo diretto dal maestro Mauro Dalpiaz. Saranno presenti anche i sindaci dei Comuni limitrofi e altre autorità provinciali che si intratterranno poi per il tradizionale momento conviviale.

La messa delle 9 sarà animata dal Coro Musica Insieme di Livo, quella delle 16 dal Coro del Ritrovamento della Santa Croce di Coredo.

Sono assicurate le tradizionali trippe, preparate dallo chef Bruno Sicher con la collaborazione organizzativa per la distribuzione, nell’arco della mattinata fino alle 15, a cura dei NU.VO.LA Nuclei Volontari Alpini e di altri volontari. Piatti, bicchieri e posati sono tutti ecosostenibili e biodegradabili.

SAN ROMEDIO – Da sempre San Romedio si qualifica come figura vicina alla gente. Pur essendo eremita, quando era in vita veniva abitualmente consultato dalla gente che transitava attorno allo sperone di roccia dove lui aveva preso dimora in una grotta nella parte più alta.

Romedio proveniva da Innsbruck ed era di origini nobili perciò aveva studiato e metteva la sua cultura a disposizione di chi ne aveva bisogno, dando esempio di generoso altruismo.

Dopo la sua morte, le persone che prima si recavano a consultare il saggio Romedio tornano per pregare e chiedere grazie attraverso di lui. Nacque così la sua fama, tuttora ben viva, di santo che fa miracoli, come testimoniano le pareti del santuario, tappezzate di ex voto di ringraziamento.

È interessante l’abitudine molto diffusa di recente di chiedere aiuto a San Romedio da parte delle donne che si trovano in gravidanza o hanno difficoltà nel percorso verso la maternità: lungo le scale del santuario sono infatti visibili moltissimi ex voto di bavaglini o altri oggetti tipici dei neonati con ricamato la data di nascita o il nome del piccolo o qualche altro particolare.

Il flusso di presenze supera il numero di 200 mila visitatori all’anno: la maggior parte accorre nel periodo estivo abbinando spesso l’occasione per una piacevole passeggiata nel suggestivo sentiero nella roccia, che a chi lo percorre dall’abitato di Sanzeno (si può fare comodamente in circa 45 minuti a piedi) offre incantevoli scorci di panorama alpino tra boschi e alte pareti di roccia.

Grazie al passaparola, ai social e alle frequentissime trasmissioni tv, il santuario di San Romedio sta diventando sempre di più una delle cartoline più significative del Trentino, sia per l’unicità della sua affascinante configurazione, sia per la fama che ormai si diffonde ben oltre i territori circostanti. Si registrano infatti pellegrini e visitatori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.

Sempre contenti sono soprattutto i bambini che nei pressi del santuario possono ammirare Bruno, un simpatico esemplare di orso ormai trentenne proveniente dai monti Carpazi. Si tratta di un orso disadattato che, dopo vari tentativi di reinserimento nella natura non riusciti, dal 2013 qui ha trovato un luogo adatto per i suoi delicati equilibri vitali.

IL CAMMINO NELLA NOTTE – La sera prima della festa, e cioè il 14 gennaio, che quest’anno sarà di sabato, è dedicato ormai da una dozzina di anni a una manifestazione chiamata “Il Cammino nella notte”.

È un’iniziativa aperta a tutti e per la quale non è richiesta alcuna prenotazione: basta presentarsi alle 19.30 nel piazzale antistante la basilica dei Santi Martiri di Sanzeno.

Si cammina a piedi illuminati da fiaccole o torce elettriche lungo i 3 chilometri di stradina in asfalto che collegano Sanzeno all’Eremo di San Romedio.

Dalle poche decine di partecipanti delle prime edizioni si è passati a più di 1.500 persone presenti nell’ultima edizione 2020: una manifestazione accessibile, dunque, e molto gradita.

Alcune brevi tappe di animazione audio permettono di associare la bellezza del cammino a delle riflessioni a tema che si possono ascoltare lungo il percorso. Qualche altro tratto più silenzioso accompagna il camminatore col sottofondo del fruscio dell’acqua che scorre nel vicino Rio San Romedio.

Le riflessioni sono di carattere non strettamente religioso, sono fruibili da tutti e vengono fatte a due voci: dapprima una proposta di padre Giorgio Silvestri, priore dell’eremo, e poi un commento di Gianmaria Beccari, giovane filosofo di Imola, ideatore delle “passeggiate filosofiche”.

Quest’anno il tema di riflessione sarà “Noi e l’ambiente”. Si rifletterà sugli effetti della pandemia, sui rischi climatici, oggi di grande attualità, sull’importanza di certe scelte economiche che possono avere conseguenze devastanti. Si prenderà qualche spunto anche dall’enciclica di Papa Francesco “Laudato sii” che invita con urgenza a prendersi cura della Casa comune.

All’arrivo, verso le 21.30, ci sarà l’accoglienza coreografica dell’eremo illuminato da centinaia di candele e quella musicale con la chitarra e i canti a tema composti dal cantautore Gabriele Mongardi, il quale, per l’occasione, presenterà la canzone dal titolo “The meeting” ispirata all’incontro tra uomo e natura.

Alla fine tè e brulé per tutti e rientro a Sanzeno, per chi vuole con pulmino a disposizione. Per informazioni: [email protected]; tel. 380.1407271.