Tenta di uccidere la moglie a Gardolo, arrestato 50 enne equadoregno

Secondo una prima ricostruzione poco prima delle 4.00 del mattino il 50 enne originario dell’Equador, completamente alterato dall’alcool ha iniziato a vessare la moglie ed i figliastri.

Di fatto la donna è rimasta segregata dal marito per un paio di ore subendo angherie di ogni tipo, sotto la minaccia prima di un coltello e dopo di un collo di bottiglia.

L’intervento dei figli maggiorenni nelle due ore drammatiche hanno probabilmente salvato la vita alla madre. Solo un attimo di disattenzione del carnefice ha permesso alla vittima di chiamare la Polizia che è subito intervenuta liberandola dal marito.

Gli uomini della questura hanno fatto irruzione nell’appartamento di via Paludi di Gardolo alle 6.15, solo 5 minuti dopo la chiamata, e hanno trovato l’uomo che stava tentando di trascinare con la forza in strada la donna vessandola.

Secondo gli accertamenti è emerso che il tentato omicidio del giorno della Befana sarebbe solo l’ultima di una serie di vessazioni e maltrattamenti mai denunciati dalla donna. La donna, che viveva con l’uomo da 10 anni, ha confidato agli investigatori della Polizia di Stato di aver sopportato di tutto fin dall’inizio ma di non aver mai avuto il coraggio per paura di denunciare il marito.

L’uomo, che ha problemi di alcolismo, ora è in carcere in attesa della convalida dell’arresto chiesto dal pm Marco Gallina. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni, oltre che di tentato omicidio

