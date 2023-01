Spopola Lensa, l’app per avatar: occhio a costi e privacy

Pubblicità

Pubblicità



Negli ultimi tempi ha iniziato a spopolare sui social l’app per iOS e Android Lensa, ovvero un’applicazione per creare avatar che sembrano ritratti da un illustratore professionista.

Lensa utilizza l’intelligenza artificiale che elabora selfie e foto per creare dei ritratti davvero stupefacenti.

Tuttavia, c’è qualche dubbio sulla privacy e sull’uso delle immagini dell’app, oltre allo spingere l’utente a spendere soldi per utilizzarla.

La società che ha lanciato l’app, ovvero Prisma Labs, nel 2016 aveva creato un’applicazione simile. E Lensa stessa risale al 2018. Tuttavia, il progredire dell’intelligenza artificiale consente risultati migliori ed il boom di utilizzi lo ha avuto solo di recente.

Secondo le stime della società di analisi Sensor Tower, oltre 4 milioni di persone nel mondo hanno scaricato Lensa solo nei primi giorni di dicembre. Nello stesso periodo, gli utenti hanno anche speso oltre 8 milioni di dollari nell’app.

Dopo la prova gratuita di 7 giorni, se questa non viene annullata in tempo, si finisce per pagare la cifra di 29,99 euro in Italia. La versione gratuita dell’app è limitata e la funzione di creazione degli avatar non sempre è attiva.

Pubblicità Pubblicità



Il sistema di creazione si basa sul generatore di immagini Stable Diffusion, che utilizza grandi database di file di foto prese dal web per addestrarsi. Un punto controverso dell’app è che questa utilizza potenzialmente opere senza il rispetto dei diritti d’autore. Utile sarebbe poi leggere i termini di utilizzo per capire meglio cosa fa l’app con i dati, ma si sa che la privacy viene di rado letta dagli utenti.

“Dobbiamo sempre essere consapevoli quando i nostri dati biometrici vengono utilizzati per qualsiasi scopo. Sono dati sensibili“, ha dichiarato a Wired Usa, David Leslie, ricercatore dell’Alan Turing Institute.

“Le foto dell’utente vengono eliminate dai nostri server non appena vengono generati gli avatar. I server si trovano negli Stati Uniti“, ha poi affermato la società al sito specializzato USA.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità