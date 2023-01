Riforma del Codice della strada, arriva la stretta sui monopattini: cosa potrebbe cambiare

Pubblicità

Il Governo ha annunciato una riforma del codice della strada, compresa una stretta sui monopattini e nuove regole. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha annunciato che il Governo sarebbe al lavoro per un nuovo Codice della strada che toccherà un’ampia gamma di temi.

Si parte, come detto dai monopattini, che saranno trattati come veri e propri veicoli. Non solo, ma da gennaio si potrebbe attuare una vera e propria stretta che riguarderà tanti cittadini su due e quattro ruote.

Quelli annunciati da Matteo Salvini sono temi di cui si era già parlato nel corso del vertice sulla sicurezza stradale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In particolare, si è discusso per un’implementazione di più controlli su strada nelle ore notturne, di prevenzione e divulgazione all’interno delle scuole e di una stretta su chi provoca sinistri dopo aver assunto sostanze. Tra queste, anche misure a tutela dei ciclisti e dei pedoni e della possibilità di introdurre l’obbligo di utilizzare il casco sui monopattini. Monopattini, che stando ai piani del Governo potrebbero avere delle targhe univoche esattamente come gli altri veicoli.

Non solo monopattini, ma si è discusso anche rispetto a chi provoca incidenti stradali sotto l’effetto di alcol e di droghe. In questo mese di gennaio, sarà convocato un tavolo con i tecnici per produrre una lista di proposte normative e regolamentari. Il tavolo sarà allargato poi ad altri soggetti competenti in materia, come il Ministero della Giustizia.

