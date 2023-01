Ecco il calendario 2023 di raccolta rifiuti (secco e umido) a Mezzocorona

Pubblicità

Il Comune di Mezzocorona ha pubblicato il nuovo calendario 2023 diffuso da Asia (Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale) con le giornate di raccolta dei rifiuti.

Come lo scorso anno, il rifiuto umido verrà raccolto il lunedì e il giovedì mattina di ogni settimana. Per via Cavalleggeri e Piazza della Chiesa, al posto del giovedì lo svuotamento sarà il venerdì.

Se il giorno di raccolta dell’umido dovesse cadere di festivo, la raccolta sarà posticipata al primo giorno feriale successivo, salvo diverse indicazioni che saranno pubblicate sul sito di Asia www.asia.tn.it

Il martedì mattina a settimane alterne, invece, sarà adibito alla raccolta del rifiuto secco.

Proprio per ciò che concerne il rifiuto secco, sul sito comunale www.comune.mezzocorona.tn.it è disponibile il calendario completo con tutte le giornate di raccolta, fino a dicembre 2023 compreso.

