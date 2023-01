Coronavirus, dopo Gryphon dagli Stati Uniti arriva la variante Kraken

Pubblicità

Per ora si sta diffondendo vertiginosamente negli Stati Uniti, ma potrebbe arrivare e destare preoccupazione anche in Europa.

È la nuova sottovariante di Omicron, XBB.1.5, ribattezzata Kraken, che ha fatto raddoppiare il numero di casi negli Usa in una sola settimana.

Al di là del nome inquitante che ricorda il mostro marino e il poliziotto protagonista del Thriller «Il silenzio della città bianca» questa nuova variabile del Covid deve essere tenuta in seria considerazione.

A sottolinearlo su Twitter è stato l’epidemiologo americano Eric-Feigl-Ding, secondo cui “la nuova variante è più immuno-evasiva e più infettiva rispetto alle precedenti”.

Diversi modelli, riferisce l’esperto sempre su Twitter, mostrano che XBB.1.5 è molto più trasmissibile e contagiosa rispetto alle varianti precedenti di Omicron. “Le persone devono rendersi conto che XBB.1.5 è probabilmente una variante di ricombinazione di origine americana che è il 96% più veloce (peggiore) della vecchia XBB”.

In particolare, sottolinea ancora, è una variante di ricombinazione ulteriormente mutata e ciò la rende una delle più immuno-evasive conosciute fino ad oggi, e anche tra le più contagiose.

Presenta, infatti, una mutazione che gli consente di legarsi più saldamente al recettore umano Ace2, ossia le porte che il virus utilizza per entrare nelle nostre cellule. “Se guardiamo alla capacità di XBB.1.5 nel legare il recettore cellulare, questa variante è molto migliore (quindi più pericolosa, ndr) nell’affinità di legame con Ace2 rispetto sia a XBB che a BQ.1.1″, continua l’esperto.

Stando alle recenti stime dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), XBB.1.5 ha più che raddoppiato il numero di contagi Covid-19 ogni settimana nell’ultimo mese, passando da circa il 4% al 41% delle nuove infezioni nel mese di dicembre.

Nel nord-est del paese, sempre secondo queste stime, Xbb1.5 sta causando il 75% dei nuovi casi. “Da alcuni mesi non vedevamo una variante decollare a questa velocità”, ha spiegato alla Cnn Pavitra Roychoudhury, della University of Washington School of Medicine.

In accordo con Eric-Feigl-Ding, molti altri virologi ed epidemiologi sostengono che questa sottovariante di Omicron ha le caratteristiche per guidare una nuova potenziale ondata di casi di Covid-19. “Mi aspetto che la circolazione aumenti nelle prossime settimane”, ha raccontato alla Cnn Trevor Bedford, del Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle.

Un aumento, tuttavia, che potrebbe non riflettersi nel numero di casi dal momento che sempre più persone effettuano tamponi a casa e potrebbero perciò non essere conteggiati. “Quindi – prosegue Bedford – guarderei i ricoveri nei gruppi di età più vulnerabili, come gli anziani, per avere un migliore indicatore dell’ondata”.