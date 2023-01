A Lavis arriva la “Stanza del sindaco”

Pubblicità

Arriva un nuovo sistema per la comunicazione digitale di notizie di pubblico interesse a Lavis.

Questa novità nasce dall’esigenza di dotarsi di uno strumento di comunicazione il più efficace possibile per la diffusione di notizie importanti per i cittadini. Attraverso l’utilizzo di questo servizio il sindaco o un suo delegato può tenere informati tempestivamente i propri cittadini in merito ad argomenti di interesse pubblico.

Le notizie sono suddivise in categorie e l’utente ha la possibilità di scegliere autonomamente quali ricevere evitando, se lo ritiene, un sovraccarico di informazioni, per lui di poco interesse.

Attraverso la “Stanza del sindaco” è possibile ricevere comunicazioni inerenti: allerta meteo, chiusura strade, emergenze sanitarie, interruzione utenze, protezione civile, sicurezza e decoro urbano, eventi e promemoria.

Le comunicazioni vengono veicolate attraverso un chatbot fruibile attraverso le applicazioni di messaggistica Telegram e Facebook Messenger.

Telegram consiste in una piattaforma in molti aspetti simile a WhatsApp, mentre Messenger è la piattaforma di messaggistica del famoso social network.

Coloro che hanno già installata sul proprio smartphone una delle due app possono immediatamente fruire del servizio. Diversamente, è sufficiente che provvedano a scaricare la preferita attraverso il proprio app store (AppleStore, GooglePlay, WindowsStore).

Al primo avvio, il cittadino può scegliere le categorie di proprio interesse. In questo modo, quando l’amministrazione comunale (sindaco o delegato) invia una nuova informazione riceverà la notizia sotto forma di notifica push sul proprio smartphone e solo se appartenente alle categorie scelte.

In qualsiasi momento può decidere di modificare l’iscrizione ad una o più categorie.

Indipendentemente dalle categorie sottoscritte per le notifiche, può consultare tutte le comunicazioni rilasciate dal comune in modo autonomo, in qualsiasi momento, attraverso appositi pulsanti.

È possibile collegarsi al chatbot stanza del sindaco in diversi modi. Tutte le informazioni e i relativi link sono disponibili sul sito internet comunale www.comune.lavis.tn.it

