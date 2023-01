A Dambel una piccola scuola in cui si incontra il mondo

Pubblicità

Pubblicità



A Dambel esiste una piccola scuola dove si incontra il mondo: dal Marocco all’Ecuador, dalla Romania alla Moldavia, senza dimenticare, naturalmente, l’Italia.

E questo accade in realtà dentro e fuori la scuola, grazie a un’esperienza partecipativa in cui ciascuno trova un “proprio posto insieme”, in una logica di comunità interculturale nella quale l’incontro e le diversità sono arricchimento, valore, speranza.

A Natale 2022 le strade del paesino in Alta Val di Non sono state animate da un corteo di piccole e grandi fiammelle che hanno raggiunto gli alberi di Natale dislocati nell’abitato per raccontare le diverse culture di provenienza delle famiglie dei bambini che frequentano la scuola equiparata dell’infanzia: alberi da loro progettati insieme alle insegnanti, come pure la mappa che ha guidato i passi dei partecipanti.

Un gruppo di bambini e adulti che è partito dalla scuola e ad essa è ritornato per un momento conviviale in cui anche le diverse culture gastronomiche, grazie alla collaborazione tra i genitori e la cuoca, sono state protagoniste in un’armonia di profumi tra cornulete, placinta, zelten, torta di banane, msemen con tè arabo alla menta.

Quella di Dambel è davvero una piccola scuola in cui si incontra il mondo.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità rel="nofollow"

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità