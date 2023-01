Vallarsa, adeguati i servizi del museo della civiltà contadina

Pubblicità

Buone notizie per gli utenti, gli studiosi e i volontari del Museo della Civiltà contadina di Riva di Vallarsa: sono in arrivo l’ampliamento dell’area di parcheggio e il nuovo servizio igienico.

Il Centro Studi Museo Etnografico, che gestisce lo spazio espositivo nelle strutture di proprietà del Comune, aveva a suo tempo inoltrato richiesta per la ristrutturazione del bagno.

L’amministrazione comunale ha accolto l’iniziativa e ha incaricato tre ditte locali per l’esecuzione: Martini Enrico di Vallarsa (impianto elettrico), Impresa edile fratelli Arer di Vallarsa (muratura), Gasperini Giacomo di Vallarsa (idraulica) per una spesa complessiva di 15.282,94 Euro.

La giunta comunale ha anche approvato l’acquisto di tre particelle fondiarie per ampliare il parcheggio dello stesso Museo. Il costo complessivo dell’operazione è di 11.050 Euro.

Come si legge nella deliberazione della giunta: «È intenzione di questa amministrazione ampliare il parcheggio destinato al Museo, diventato ormai punto di attrazione per molti visitatori provenienti dai comuni vicini e dall’intera provincia oltre che per le scuole».

L’assessore alla cultura Miriam Gios spiega: «Con l’acquisto del terreno avviamo il completamento dell’area di sosta, che serve non solo le esigenze del museo ma anche quelle dell’intera frazione. Questa era la prima operazione di un iter che ora ci porterà alla progettazione e quindi alle fasi successive. Quanto al bagno, si tratta di rendere fruibile i servizi nello stabile ex scuola, quello che ospita i vari ambienti della vita contadina di un tempo: la cucina, il “casel”, la falegnameria e la calzoleria. Si tratta di un investimento che migliora decisamente la fruibilità di questo piccolo centro della cultura della nostra vallata».

