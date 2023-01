Si schiantano nella rotonda, per liberarli i vigili del fuoco devono abbattere un pilone della luce

Pubblicità

Singolare incidente quello avvenuto ieri sera verso le 22.30 nei pressi della rotonda di fronte al bar krugel di Lavis. A finire all’ospedale santa Chiara di Trento in codice rosso sono stati due giovani di 27 e 34 anni.

L’autovettura con i due giovani a bordo è uscita di strada autonomamente schiantandosi sulla rotonda andando ad incastrarsi fra in palo della luce e un plinto di fondazione in cemento delle dimensioni di circa m. 1,00×1,00×1,00 che è stato spostato dall’urto.

Per liberare la macchina e i due giovani i vigili del fuoco hanno dovuto abbattere i pali della luce che incorniciavano l’ aiuola.

Un lavoro che è durato quasi due ore. Probabilmente il conducente non si è accordo della rotonda, poi la velocità ha fatto il resto.

L’ipotesi è anche che l’autista, che viaggiava verso Trento, abbia avuto un malore, non si spiegherebbe altrimenti l’uscita dell’autovettura che invece di entrare nella rotonda ha proseguito diritta andando a sbattere contro il pilone della luce.

Lo spostamento del grosso plinto di cemento del peso di circa 2.500 chili si spiegerebbe forse con la velocità altissima prima dello schianto.

In quel tratto il limite è di 50 km/orari e prima di arrivare all’intersezione c’è il segnale di pericolo rotatoria oltre che di preavviso di intersezione.

Anche i due attraversamenti pedonali con relative luci lampeggianti presenti un centinaio di metri prima della rotonda dovrebbero abbassare la velocità degli autisti.

La rotonda poi risulta illuminatissima, difficile pensare quindi che i due giovani non l’abbiano vista.

In questo caso, se non si trattasse di malore, le cause vanno ricercate probabilmente nella poca attenzione del conducente oppure nella guida sotto l’effetto magari di alcool o qualcosa di peggio. Le forze dell’ordine in tal senso hanno iniziato le indagini.

