Percorsi di autonomia per persone con disabilità: approvati gli accordi con gli enti territoriali

Pubblicità

Pubblicità



Sono sei le proposte di intervento rivolte all’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili che la Provincia, nell’ambito della Missione 5 del PNRR, sta portando avanti per un totale complessivo di 2.799.258,77 euro.

La Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, ha approvato gli accordi con le comunità di valle capofila, le altre comunità e i comuni proprietari di immobili oggetto di ristrutturazione.

Con un ulteriore provvedimento, ha impartito all’Azienda provinciale per i servizi sanitari le direttive per l’attuazione delle parti di loro competenza nell’ambito di questi 6 progetti.

Pubblicità Pubblicità

“A fine settembre avevamo approvato gli schemi di accordo col Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che puntavano all’implementazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità – spiega l’assessore Segnana -. L’obiettivo era proprio quello di potenziare e rendere più accessibili strutture pubbliche per persone con disabilità che intraprendono percorsi di autonomia abitativa.

Si tratta appunto di quasi 2,8 milioni di euro per 6 progettualità, nelle quali sono coinvolte l’Apss e le Comunità di Valle per quanto riguarda la presa in carico, la valutazione e l’elaborazione dei progetti di vita delle persone, da condividere con gli interessati che, per la parte degli investimenti, interessano i Comuni di Torcegno, Primiero San Martino di Castrozza, Valle Laghi, Cavedine, Rovereto, Mori, Trento e Giovo”.

L’esecutivo ha anche impegnato le risorse destinate al potenziamento dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare che si occupa di questa attività, per un impegno di spesa complessivo pari a 288.266,65 euro così suddivisi: per il sistema informativo 156.666,65 e per l’assunzione del personale 131.600 euro.

Pubblicità Pubblicità



Nel dettaglio questi i sei progetti per i quali la Provincia aveva aderito al bando, relativi alla linea di investimento 1.2 della Missione 5 del PNRR e tutti ammessi a finanziamento:

Progetto 1 nell’ambito dei territori del Comunità di Valle dell’Alta Valsugana Bersntol, della Valsugana e Tesino e del Primiero ed in particolare il Comune di Torcegno ed il Comune di Primiero San Martino di Castrozza proprietari degli immobili, con un numero di beneficiari previsto pari a 5 e con un finanziamento previsto di 297.516,66 euro.

Progetto 2 nell’ambito dei territori delle Comunità della Valle dei Laghi, dell’Alto Garda e Ledro e delle Giudicarie, ed in particolare dei comuni di Valle Laghi e Cavedine proprietari degli immobili, con un numero di beneficiari previsto pari a 4 e con un finanziamento di 237.832,47 euro.

Progetto 3 nell’ambito dei territori della Comunità della Vallagarina e degli Altipiani Cimbri ed in particolare dei Comuni di Rovereto e di Mori proprietari degli immobili, con un numero di beneficiari previsto pari a 7 e con un finanziamento di 416.956,82 euro.

Progetto 4 nell’ambito del Territorio della Valle d’Adige e dei territori delle Comunità della Val di Non e della Val di Sole ed in particolare del Comune di Trento proprietario degli immobili, con un numero di beneficiari previsto pari a 12 e con un finanziamento previsto pari a 714.998,00 euro.

Progetto 5 nell’ambito del Territorio della Valle d’Adige ed in particolare del Comune di Trento proprietario degli immobili, con un numero di beneficiari previsto pari a 12 e con un finanziamento di 714.998,00 euro.

Progetto 6 nell’ambito dei territori della Comunità della Valle di Cembra, della Val di Fiemme, del Comun General di Fascia, della Rotaliana e Konigsberg e della Paganella ed in particolare del Comune di Giovo proprietario dell’immobile, con un numero di beneficiari previsto pari a 7 e con un finanziamento previsto pari a 416.956,82 euro.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità