Dentro il colore: alla ricerca dell’essenza della vita e del mondo che ci circonda

La mostra “Dentro il colore” racconta la percezione fisica e mentale del colore attraverso un percorso articolato su sette Vulcani (bianco, rosso, giallo, verde, blu, viola e nero). La mostra – ideata da Michele De Lucchi e Stefano Zecchi – è visitabile dal 26 novembre 2022 al 4 giugno 2023 al Palazzo delle Albere di Trento.

Ciascuno è la tappa di un’esperienza fatta di materia e luce grazie a proiezioni e reperti naturalistici.

Posizionati sui fianchi dei Vulcani, oltre 100 reperti MUSE rappresentano la manifestazione di vita e natura in ambito zoologico, botanico, mineralogico, petrografico e paleontologico.

Tra questi anche l’Airone Stellato dal piumaggio screziato nei toni del giallo, il minerale allocromatico, che irradia colori differenti in base al tipo di luce che lo illumina e la Pietra Predazzite, mistero geologico del vulcanismo e delle rocce delle Dolomiti.

Tanta scienza ma anche tanto fascino: sì perché una mostra così riesce ad attirare l’attenzione ed intrigare al punto giusto chi cammina tra le varie sale.

È un calarsi nella storia del mondo e nella sua più profonda essenza e natura: un mondo di luce, di molecole, di diversità e di meraviglia.

Si viaggia tra le particelle, in un arcobaleno di sensazioni pronte a travolgere ed ipnotizzare chi guarda i filmati presenti all’interno di ogni vulcano.

Sono tante le domande che ci si pone guardando la miriade di sfumature delle ali di una farfalla, di una conchiglia, delle piume di un uccello, tra le sfaccettature delle pietre.

Che relazione c’è tra i colori? In che modo hanno influenzato il mondo? Come ci permettono di ammirarlo in tutto il suo attuale splendore? Come possiamo essere così piccoli ed insignificanti, davanti alla potenza e alla forza della natura, degli elementi, del pianeta stesso?

Manca quasi il respiro mentre si passeggia tra le sale, pensando a quanto breve sia la nostra esistenza: breve come il battito d’ali di una farfalla, davanti alle ere che hanno plasmato questo mondo: da un oceano di fuoco, alla fioritura della vita cime la conosciamo oggi.

Tra realtà e immaginazione, si arrivano a sfiorare migliaia di anni in un istante, persi nelle mille sfumature dei colori della vita.

“La mostra è un cammino in cui l’esperienza del colore costruisce conoscenza, consente di elaborare emozioni, valori interpersonali. Nei vulcani, chi visita deve essere immerso in una complessità percettiva, immaginativa, sensoriale tumultuosa, senza respiro. Un percorso emozionale dedicato al colore e alla sua percezione”. Scienza e arte, natura e emozioni, celebrano così il colore “magia della vita”